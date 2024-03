Jade Picon é flagrada com primo do noivo de Marina Ruy Barbosa

Em Los Angeles, Jade Picon é flagrada com Nader Fares, primo do noivo de Marina Ruy Barbosa, em festa pós-Oscar; confira!

A influenciadora digital Jade Picon foi até Los Angeles para prestigiar o Oscar e compareceu à festa pós-Oscar organizada anualmente pela Vanity Fair. No entanto, a atriz de Travessia não foi desacompanhada até a festa.

Segundo o Portal Leo Dias, Jade estava acompanhada do empresário Nader Fares, diretor comercial das lojas Marabraz e primo de Abdul Fares, noivo da atriz de Marina Ruy Barbosa. O jornalista afirmou que a famosa também teria viajado no jatinho particular do empresário com seu irmão, Leo Picon, e o RP Juan Moraes.

Nader Fares fez parte da lista Forbes Under 30, da revista Forbes, em 2019, que reconhece jovens empreendedores abaixo de 30 anos. Discreto em sua vida pessoal e sem redes sociais públicas, ele comanda o negócio bilionário ao lado do primo, com 130 lojas e 2500 funcionários.

Jade Picon participa de eventos do Oscar

No último domingo, 10, Jade Picon compareceu em diversos eventos em Los Angeles para prestigiar a cerimônia do Oscar. A influenciadora digital iniciou sua noite no gala beneficente organizado por Elton John, onde ela assistiu à premiação mais importante do cinema.

Para a ocasião, Jade posou em um lindo vestido marrom da grife espanhola Loewe. Com costas abertas, o modelito se destacou por ter a frente quadrada, finalizada com um enorme alfinete na altura do peito.

Em seguida, ela andou no tapete vermelho da festa pós-Oscar da revista Vanity Fair e trocou de look para arrasar no evento. Jade escolheu um vestido tomara que caia na cor champanhe, assinado pela grife italiana Schiaparelli. Ela ainda combinou o modelito com vários acessórios de ouro e sapato diferentão, com o formato de seus dedos em dourado.