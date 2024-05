Jade Picon esclarece suposta indireta após confusão com Zé Felipe: ‘Caladinha’

Após Zé Felipe chamar Jade Picon de 'enjoadinha', influenciadora se manifesta sobre suposta indireta e abre o jogo sobre confusão com ex-cunhado

Recentemente, Zé Felipe causou polêmica ao dizer que Jade Picon era a ex-namorada mais 'enjoadinha' de seu irmão, João Guilherme. Logo depois, surgiu um vídeo onde parecia que a influenciadora estava mandando uma indireta, mas ela desmentiu os rumores e explicou por que não queria comentar sobre a confusão envolvendo seu ex-cunhado.

Através dos stories do Instagram, Jade contou que o vídeo, que foi apontado como uma indireta para o cantor, foi publicado antes da polêmica ter início: “Eu não entro em polêmica, não respondo, finjo que nada está acontecendo, entendeu? É minha maneira de existir e viver na internet, de prosperar. Caladinha para vencer”, começou.

“Agora, pegar um vídeo meu antigo e falar que eu postei como indireta para uma coisa que foi antes, não. Não façam isso, por favor", Jade desabafou. Na sequência, a atriz afirmou que seria direta caso se pronunciasse sobre uma polêmica, o que não foi o caso: “Pega um vídeo e fala que eu estou respondendo, eu não estou. Eu não quero saber de nada", disparou.

Jade ainda afirmou estar por dentro dos rumores, mas prefere evitar repercutir: “Vocês sempre veem o meu nome envolvido em várias coisas, eu também vejo, só que genuinamente não sinto a vontade ou a necessidade dentro de mim de responder a isso ou de reagir a isso porque, gente, eu aprendi que todo mundo tem o direito de ter uma opinião”, disse.

Por fim, a influenciadora evidenciou que não precisa provar nada para ninguém e defendeu a liberdade de expressão: “Fora que o outro muitas vezes pode estar certo, pode ser uma crítica que você pode inclusive usar a seu favor ou às vezes também vai estar errado e aí cabe a você seguir com sua vida", Picon finalizou a declaração.

Vale lembrar que tudo começou quando Zé Felipe falou sobre Jade Picon em uma edição do programa comandado por sua esposa, o 'Sabadou com Virginia', do SBT, no último final de semana. Ele foi questionado sobre qual das namoradas do irmão João Guilherme era a mais chata e o cantor gerou polêmica ao citar o nome da atriz.

“Jade Picon. Chata, não, mas enjoada. É a Jade. Ela não é chata, mas enjoadinha”, comentou na época. Na sequência, os seguidores de Jade resgataram um vídeo em que a influenciadora aparece no Tiktok dublando um áudio de Cariúcha, comentarista do programa Fofocalizando, do SBT. O áudio dizia: “Tá com tempo, né? Gente está com tempo”.

