Jade Picon e João Silva aproveitam viagem ao lado de amigos em Angra dos Reis

Após negar affair, Jade Picon e João Silva ganham torcida ao aproveitarem o final de semana ao lado de amigos em Angra dos Reis

No último final de semana, a atriz e influenciadora digital Jade Picon e o apresentador João Guilherme Silva decidiram curtir um tempo juntos na companhia de amigos em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, o filho de Fausto Silva compartilhou um álbum de fotos da viagem especial e ganhou a torcida dos seguidores, apesar de já ter negado um possível affair anteriormente.

Através de seu perfil oficial no Instagram, João compartilhou fotos de sua folga e posou ao lado de amigos na beira-mar. Além disso, o apresentador incluiu registros das paisagens deslumbrantes e um clique especial ao lado de Jade em um barco: “Final de semana com amigos queridos em Angra dos Reis”, ele legendou a publicação reforçando a amizade.

Nos comentários, o comunicador e a influenciadora logo ganharam torcida para formar um casal: “Eu acho que a Jade e o João estão namorando”, apontou uma seguidora. “João está namorando a Jade, não é?”, questionou mais uma. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que eles chamam atenção após surgirem juntos nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Guilherme Silva (@joaosilva)

No final do ano passado, Jade e João foram juntos a Fernando de Noronha com alguns amigos em comum, o que originou rumores de um possível affair. Entretanto, a influenciadora rapidamente explicou a situação em suas redes sociais, desmentindo as especulações e afirmando que é apenas amiga, sem do herdeiro de Faustão.

"Não costumo rebater notícias que fazem sobre a minha vida, e assim espero permanecer, mas às vezes cansa esse looping de fake news sem noção que inventam por cliques e likes. Pensei que fosse óbvio na vida de pessoas normais, mas pasmem: mulheres também tem amizade com homens, sem qualquer vínculo amoroso", escreveu.

Recentemente, Jade também também foi apontada como affair de Nader Fares, diretor comercial e primo de Abdul Fares, noivo de Marina Ruy Barbosa. Novamente, a influenciadora digital apareceu em seu perfil para desmentir os rumores. Enquanto isso, João está solteiro desde o término do namoro de dois anos com a modelo Schynaider Moura.

João Silva fala sobre influência do pai em sua carreira:

João Silva, filho de Faustão, está seguindo os passos do pai na televisão e já tem sua própria atração na Band. Há seis meses que o herdeiro apresenta o Programa do João, na Band, e conta com acompanhamento próximo de seu pai, que lhe dá diversas dicas para suceder na profissão e chega até a enviar áudios de uma hora para orientar o filho; aos detalhes!