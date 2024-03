Filho de Faustão fala sobre influência do pai em sua carreira: "Muito exigente"

João Silva, filho de Faustão, fala sobre a influência do pai em sua carreira e revela curiosidades inusitadas sobre o apresentador

João Silva, filho de Faustão, está seguindo os passos do pai na televisão e já tem sua própria atração na Band. Há seis meses que o herdeiro apresenta o Programa do João, na Band, e conta com acompanhamento próximo de seu pai, que lhe dá diversas dicas para suceder na profissão.

Em entrevista ao Gshow na última terça-feira, 19, João contou que mesmo afastado da televisão por problemas de saúde, Fausto continua acompanhando os bastidores da atração do filho. Ele ainda revelou que o pai chega a mandar áudios com uma hora de duração após o programa.

"Ele é bem crítico e muito exigente. Sempre que o programa acaba, todo sábado, ele me manda seis áudios de dez minutos me apontando o que ele acha que pode melhorar. Mas ele também me elogia muito. E 99% das coisas que ele fala, ele tem razão. Então escuto e levo como aprendizado", revelou João.

O apresentador, que nasceu em 2004, ainda confessou uma grande paixão pela TV brasileira dos anos 90, mesmo que não tenha acompanhado de perto. "Foi a melhor fase, no meu conceito, com programas de auditório. Cada vez mais tento trazer essas referências para os dias de hoje. E, também, trazer a modernidade, com as referências da internet", contou ele.

Além de Faustão, João Silva citou outros nomes e programas icônicos da televisão como inspiração e referência em sua carreira. "Não dá para não destacar o Silvio Santos, Gugu e a Hebe Camargo. Mas, para seguir a minha trajetória enquanto apresentador, lembro muito do ‘Perdidos na Noite’, do meu pai, ‘Programa H’, do Luciano Huck, e o ‘Pânico’. Acho que esses três programas, cada um na sua época, trouxeram essa coisa de irreverência. E é um caminho que eu tento trilhar, além de me aproximar das pessoas", disse ele.