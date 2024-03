Faustão fala sobre recuperação após realizar novo procedimento cirúrgico

Poucos dias após realizar transplante de rim, Faustão passou por uma embolização; apresentador atualizou quadro de saúde nesta sexta-feira, 15

O apresentador Fausto Silva falou sobre sua recuperação após realizar uma embolização. Internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e sem previsão de alta, o comunicador conversou com o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, nesta sexta-feira, 15.

De acordo com o jornalista, Faustão está bem, conversando e respondendo mensagens de WhatsApp. "Fiz todos os exames, está tudo ok com o rim. Às vezes, demora até um mês. Estou na espera, na arte da paciência", declarou o apresentador, de 73 anos.

O procedimento cirúrgico precisou ser feito devido a um atraso na recuperação de um transplante de rim de Faustão, ocorrido em 26 de fevereiro. A embolização é responsável por interromper o fornecimento de sangue propositalmente em uma parte do corpo.

"O processo de embolização foi feito para resolver questões linfáticas que estavam atrasando sua recuperação. O implante renal foi bem-sucedido, mas o paciente ainda aguarda pelo início do funcionamento do órgão", disse a família do apresentador, em nota para a Quem, na última quinta-feira, 14. João Silva, filho de Faustão, também falou sobre o quadro de saúde do pai.

Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do site Splash, do UOL, o herdeiro explicou o motivo da intervenção: "No caso do procedimento que ele fez ontem foi sobre uma parte que estava 'vazando', então era necessário fechar para entender se era exatamente isso que estava atrasando o funcionamento do órgão. Mas cada um tem seu tempo. Não é uma regra", afirmou.

João Silva ainda reforçou que toda família está confiante na recuperação de Faustão. "Estamos torcendo, vendo se vai dar certo, mas os médicos falam que é muito difícil não dar certo o transplante de rim. Estamos tranquilos e esperançosos", disse ele, por fim.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Guilherme Silva (@joaosilva)

Entenda o novo procedimento de Faustão

Nesta quinta-feira, 14, o apresentador Faustão Silva, o Faustão, foi submetido a uma embolização. O procedimento cirúrgico foi feito após atraso na recuperação de um transplante de rim do comunicador, realizado em 26 de fevereiro.

A embolização se trata de um procedimento onde o fornecimento de sangue é interrompido propositalmente em uma parte do corpo. Na cirurgia, é introduzido um pequeno cateter em um vaso sanguíneo, para conseguir alcançar o ponto exato e desejado para a operação. Isso permite uma oclusão do vaso lesionado, que pode estar atrapalhando na recuperação do paciente.

A operação foi realizada uma vez que o novo rim de Faustão ainda não está funcionando. Em nota emitida pelo Hospital Albert Einstein, onde o apresentador segue internado em São Paulo, o transplante renal foi bem-sucedido, mas o paciente ainda aguarda pelo início do funcionamento do órgão. O boletim médico ainda afirmou que "o processo de embolização foi feito para resolver questões linfáticas".