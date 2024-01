BBB 24: Vanessa Lopes se emociona com look de festa: 'Falavam que eu era brega'

Enquanto se arrumava para curtir a primeira festa do BBB 24, Vanessa Lopes não segurou as lágrimas ao recordar comentários negativos da internet

Os participantes do BBB 24, da Globo, não escondem a ansiedade para a primeira festa da edição, que acontece nesta quarta-feira, 10. Enquanto se arrumavam para curtir a noite na casa mais vigiada do país, Vanessa Lopes caiu no choro ao receber seu look da produção.

Nizam e Rodriguinho, que estavam presentes no mesmo quarto, abraçaram a influenciadora e tentaram consolá-la. Bastante emocionada, ela relatou aos colegas de confinamento que já foi alvo de duras críticas na internet por conta de seus figurinos.

"Eu gostei da minha roupa. Já pegaram muito pesado comigo por causa de roupa. Por me chamar de brega, falavam que eu era muito brega. Eu prometi que não iria ficar chorando e já chorei de novo", explicou Vanessa Lopes.

vanessa amou a roupa dela da festa mas acabou se emocionando pq lembrou que aqui fora ela era muito criticada pelas roupas que usava, o público esculachava muito os looks dela



rodriguinho deu uma força pra ela e falou pra ela que a gente é oq a gente quer ser pic.twitter.com/dpvs9laJKy — 𝖆𝖓𝖆 (@oiwana) January 10, 2024

Mãe de Vanessa Lopes fala sobre relação com a filha

Vanessa Lopes entrou no BBB 24 com uma grande torcida dos amigos e da família! A mãe da influenciadora, Lica Lopes, contou ao Mesacast BBB o quanto é próxima da filha.

"Por eu ter tido ela jovem e por ter um espírito jovem, a minha relação com ela é muito mais de irmãs, de amigas, do que de mãe. A Vanessinha é uma menina muito carismática, muito justa e acho que ela não vai pela cabeça de ninguém. A gente até tenta orientar, mas ela vai no dela", declarou.

Em relação ao jogo da filha, Lica Lopes disse acreditar que Vanessa conseguirá tirar de letra os dias na Xepa e as provas de resistência, mas que o momento em que mais vai brilhar com certeza será nas festas. "Ela vai entregar tudo! Ela adora dançar", revelou, por fim.