BBB 24: Matteus fala sobre escolha de números na Prova Bate e Volta

Matteus revelou o por quê da escolha de alguns números após gabaritar a Prova Bate e Volta e se livrar do paredão

Matteus se livrou do paredão formado no último domingo, 10, após vencer a Prova Bate e Volta. O brother, que recebeu 6 votos da casa, impressionou ao acertar todos os seus palpites na prova de sorte e garantir mais uma semana na casa do Big Brother Brasil 24.

Durante a manhã desta segunda-feira, 11, Alegrete repercutiu o feito em conversa com Isabelle, Beatriz, Davi e Alane. "Matteus, foi surreal! Você acertou todas. Eu nunca vi isso", lembrou Bia.

As sisters então afirmaram que ele 'estava sendo guiado'. "Eu estava sendo guiado, mas os últimos números ali foram números que são bem marcantes na minha vida", contou.

"O 28?", questionou a vendedora, que teve a confirmação do brother. Ela e Isabelle disseram que também pensaram no número 28. Já Alane contou que sempre escolhe o número 11.

"É um número bem importante para mim o número 28", afirmou Matteus. Bia quis saber por que e ele esclareceu: "É o número da casa da minha avó".