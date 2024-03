BBB 24: Davi alerta Isabelle sobre amizade com sister: "Não fica de bobeira"

No Big Brother Brasil 24, Davi conversou com Isabelle sobre a amizade dela com uma sister e a aconselhou

Davi conversou com Isabelle na área externa da casa do BBB 24 na tarde desta segunda-feira, 11. Durante o papo, o baiano aconselhou a sister sobre sua amizade com Giovanna e pediu para ela "não ficar de bobeira", já que "existem grupos dentro da casa".

"Eu sei que você é amiga da Giovanna e da Raquele. Só que você não fala de jogo mais. Eu entendo, porque numa altura dessa de campeonato, o que foi feito, foi feito e o que não foi feito, não foi feito", como ele.

Em seguida, o brother relembrou um comentário feito pelo apresentador Tadeu Schmidt durante um dos discursos de eliminação. "Como Tadeu falou, dá tempo de mudar a rota. Dá tempo de mudar a rota para quem está na rota errada, mas, para quem está na rota certa, mete o pé e acelera. Vai embora, irmão. Não olha para trás, não. Está na rota certa, está vendo que está indo, vai embora. Segue direto. Não fica de bobeira, não."

"Cada um já escolheu seu caminho aqui dentro. A gente já viu que mesmo depois do discurso do Tadeu, que Tadeu, no discurso, dá dicas para gente jogar aqui dentro, mas suavemente falando assim. As pessoas querem seguir seus próprios caminhos aqui dentro. Seus próprios jogos e seus próprios pensamentos", acrescentou ele.

Davi ainda falou sobre existir grupos na casa e sobre Giovanna ter votado em Matteus na formação do paredão deste último domingo, 10. "Se o Matteus teve seis votos, foram seis votos combinados, entendeu?", analisou ele, pedindo para a amiga "ficar esperta" com Giovanna, já que elas não jogam juntas. "Na visão do quarto lá do pessoal, eles não sabem que você tem um jogo unilateral. Por mais que você tente explicar isso para eles, para eles entenderem, eles já pensam que você está do lado de cá", explicou.

Isabelle, então, comentou como vê toda essa situação. "Agora ficou muito nítido, por exemplo, o Matteus era uma opção de voto para mim, assim como eu era para ele, e não é mais. Então, vão ser sempre as opções que não estão comigo andando, que é, realmente, o pessoal do outro lado", afirmou ela.

A sister ainda comentou sobre sua aproximação com Beatriz. "Sem querer, a gente acaba, realmente, se conectando. Égua, essa prova que eu fiz com a Bia [Beatriz], conectou muito a gente", falou a manauara. "Foi muito natural... Você tem que, agora, abrir o olho porque, a Raquele e a Giovanna, elas estão jogando com o pessoal de lá", completou o baiano.

