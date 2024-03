BBB 24: Davi revela como aprendeu a tocar oito instrumentos musicais

Em conversa com Alane, Matteus, Bia e Isabelle no BBB 24, Davi surpreendeu ao revelar que sabe tocar oito instrumentos musicais; saiba quais são

Nesta segunda-feira, 11, Davi conversou com Alane, Matteus e Isabelle na piscina da casa do BBB 24, e durante o papo, surpreendeu os colegas ao revelar que sabe tocar oito instrumentos musicais diferentes. Além disso, o baiano explicou como aprendeu.

O brother começou listando os instrumentos que sabe tocar. "Sei tocar cavaquinho, bateria, violão, guitarra, contrabaixo, pandeiro, timbal, sax, eu sei um pouquinho de sax", contou ele, explicando em seguida como aprendeu. "E tudo isso eu aprendi na igreja", explicou.

"Seu pai é pastor, né?", perguntou Beatriz. "Sim, tudo isso eu aprendi na igreja. Não sabia mexer nem na baqueta da bateria. Ficava só olhando os caras tocarem. Aí, me interessei... tudo na vida é interesse", respondeu o motorista de aplicativo.

E seguiu: "Quando acabava o culto, ficava lá...", disse ele, imitando os movimentos da bateria com as mãos. Depois, Davi relembrou do dia que o baterista da igreja que ele frequentava faltou, ele aproveitou a oportunidade para tocar o instrumento: "Deu certo, comecei a tocar."

Nadson Ferinha manda recado para Boninho após Davi revelar desejo

Alvo de comentários de Davi dentro do BBB 24, o cantor Nadson Ferinha viu seu nome virar destaque nas redes sociais desde que o brother assumiu ser um grande fã de seu trabalho. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista revelou que tem acompanhado a trajetória do baiano no reality e sonha um dia fazer uma apresentação no programa.

"É sempre uma alegria ver as pessoas se identificando com a minha música e propaganda ela nacionalmente. Eu fica extremamente feliz com esse reconhecimento e carinho. Minha torcida é para ele [Davi]", disse ele, que está na expectativa da produção do reality global convidá-lo para uma apresentação. "Alô, Boninho, o homem está pedindo, hein? Mas assim, com toda certeza é um desejo meu tocar lá e se o Davi for mesmo campeão, será muito mais especial."