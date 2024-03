BBB 24: Matteus alerta sisters sobre vazamento de informações

Após mudança na casa feita por Boninho, Matteus alerta sisters sobre possível vazamento de conversas em área com nova câmera

Após Giovanna vencer a Prova do Líder no BBB 24, Matteus alertou suas aliadas, Beatriz e Alane, sobre um possível vazamento de conversas dela em uma nova câmera colocada na área externa após o fechamento do Quarto Magia.

Bem atento, o gaúcho notou a novidade no ambiente e aconselhou as sisters a tomarem cuidado com o que falam, lembrando que o líder pode ter acesso a algumas conversas na central. "Tenho uma novidade para vocês. Com o negócio que fechou lá o Magia, tem uma câmera no pátio agora", disse ele.

Alane então perguntou onde: "No pátio? O que é pátio?". "Aqui. Externa. Diz que pega todo...", apontou Matteus tentando explicar, porém foi interrompido por Alane, que questionou curiosa sobre onde está a nova câmera: "Onde? Onde?".

"No Quarto do Líder. Eles falaram ali", esclareceu. Davi passou pelo trio e foi chamado por Matteus. "Tu viu? Deixaram claro que tem uma câmera externa. Fechou o Magia, tem uma externa. Fica ligado se for falar o que não pode", alertou o aliado também.

Ainda nos últimos dias, Alane tomou um atenção ao deixar escapar uma conversa que teve no confessionário com a psicóloga. A dançarina falou para Beatriz que ouviu da voz que o jogo iria acelerar.

Matteus revela como está o coração

Na festa da líder Bia, os brothers puderam brincar de fazer entrevistas e Leidy Elin conseguiu arrancar uma informação de Matteus. A trancista questionou como estaria o coração dele na casa do BBB 24. Afinal, nos últimos tempos os participantes perceberam um possível clima entre ele e Isabelle.

Ao receber a pergunta da moça, o gaúcho então respondeu usando a música "Livre pra voar", de Exaltasamba. Matteus ainda explicou que seu pior momento na casa foi depois da eliminação de Deniziane, com quem viveu um affair. Veja mais da revelação aqui.