BBB 24: Mas já?! Sonia Abrão revela ranço de três brothers

A apresentadora Sonia Abrão surpreendeu ao contar que já ‘pegou ranço’ de três participantes do BBB 24: ‘Dei uma espiadinha’

A apresentadora Sonia Abrão surpreendeu ao fazer um comentário sobre os participantes do BBB 24, da Globo, nas redes sociais. Ela está de férias da TV, mas contou que está de olho no reality show e até já ‘pegou ranço’ de três participantes.

Apenas um dia após a estreia do programa, a comunicadora contou que não simpatizou com Giovanna Pitel, Maycon e Beatriz. A declaração dela foi feita nas redes sociais e ela disse que esta foi apenas a primeira impressão e que pode mudar de opinião no futuro.

"Só dei uma espiadinha no BBB24 e já tenho 3 pipocas a quem poderei dedicar meu ranço eterno: Giovanna, Maycon e Beatriz, com louvor!!! Mais não digo pq tô de férias e esse trio ainda pode entrar na linha até abril, se conseguir chegar lá!", afirmou ela.

Sonia Abrão mostra foto da família

A apresentadora Sonia Abrão mostrou mais fotos do chá revelação de seu primeiro neto. Em novembro de 2023, a famosa comemorou o aniversário de seu único filho, Jorge Fernando Damião, compartilhando um clique de sua família e chamou a atenção ao aparecer ao lado de seu ex-marido, Jorge Damião, com quem ficou de 1988 até 2015.

Além deles, o registro foi completado com a nora da jornalista, Bella Morais, que está grávida de um menino, que se chamará Filippo. Radiante com o momento, a comunicadora usou a foto especial para comemorar mais um ano de vida de seu herdeiro.

"17 de novembro… Hoje é o dia dele! Amei essa foto, ao lado dos seus pais, da sua mulher e do Filippo que tá a caminho! Sim, a maior festa é sempre no coração! Salve, Jorge! Obrigada, Deus", falou a famosa.