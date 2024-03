BBB 24: Marcus Vinicius opina sobre atitude de Leidy Elin em briga com Davi

Após Leidy Elin jogar os pertences de Davi na piscina durante discussão, seu ex-parceiro de jogo Marcus Vinicius comentou sobre o ocorrido

A discussão envolvendo Davi e Leidy Elin na noite da última segunda-feira, 11, está dando o que falar fora da casa do BBB 24. Marcus Vinicius, que era amigo da sister na casa, deu sua opinião sobre o episódio.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ex-participante do "BBB 24", compartilhou que não achou legal a atitude da amiga e que daria um toque nela caso ainda estivesse no reality show. "Que sincerão foi esse ontem?! Bizarro. As coisas passaram até um pouco dos limites, acho. Cada um entra sozinho, age como quer e vai arcar com as consequências dos seus atos", iniciou.

"Vocês sabem que eu não passo a mão na cabeça das pessoas que estão próximas de mim, falo o que eu penso, já fiz isso lá na casa e faria novamente. Não concordo, não acho legal, vou lá e vou dizer: 'você passou dos limites, não é legal, vai lá resolver, se desculpar'. Mas cada um vai agir da forma que tem que agir e vida que segue. O jogo é isso. Acho que passou um pouco dos limites, foi até demais, mas é isso. Acho que é um pouco do que a galera quer ver", comentou Marcus.

Leidy Elin joga roupas de Davi na piscina durante discussão

A briga de Leidy Elin e Davi esquentou após o Sincerão da última segunda-feira, 11. Como já planejado pela trancista antes, ela colocou seu plano de jogar as coisas do motorista de aplicativo em prática após o fim do programa ao vivo.

Protagonizando um barraco daqueles, a sister surpreendeu a todos ao ir ao Quarto Magia pegar as malas do baiano sem permissão. Leidy Elin pegou as roupas, colocou dentro da bolsa e levou tudo para a área externa da casa.

A trancista então jogou tudo na água sem dó e deixou os internautas perplexos com a atitude ousada, de pegar algo que não é dela e tacar sem permissão na piscina.

LEIDY DO PÓDIO MONTADO PELO PÚBLICO VOCÊ NUNCA SAIU DO PRIMEIRO LUGAR #BBB24

pic.twitter.com/mY1OHg7Kfg — PEDRO HALES (@pedrohales) March 12, 2024