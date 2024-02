BBB 24: Marcus diz que Wanessa e Yasmin estão obcecadas por Davi

Após ouvir mais uma vez Wanessa e Yasmin falando de Davi, Marcus diz que sisters estão beirando a uma obsessão e que situação está chata

Após ouvir muitas conversas de Wanessa Camargo e Yasmin Brunet sobre Davi no BBB 24, Marcus Vinicius se mostrou incomodado com a postura das sisters. O comissário então alertou as Camarotes sobre uma possível obsessão delas em relação ao motorista de aplicativo.

Marcus então questionou a cantora sobre ela não votar em pessoas que já votaram nela e só ficar com Davi em seu alvo. "Acho que vocês tão indo demais no Davi, Davi, tá uma coisa chata já, gente!”, declarou ele.



Lucas Henrique, líder da semana que colocou a pulseira no motorista, então rebateu: “Mas ele não foi pro Paredão ainda." Wanessa apontou: “Ele não foi. Ele foi só no começo, ele é uma opção e tem que botar ele uma hora.”



Marcus se mostrou bastante incomodado e alertou sobre a postura em ir sempre na mesma pessoa: “Mas tá beirando a obsessão.” A cantora não gostou e se explicou: “Não é obsessão. É a única pessoa que me deu motivo, amigo".

O comissário de bordo continuou alertando: “Não tô falando do voto de vocês, mas qualquer movimentação ‘ah porque foi o Davi’. Acho que é um pouco demais isso.” A artista rebateu novamente: “Você tá vendo errado. Não tem isso.”

Davi chora muito ao lado do botão e ameaça desistir do programa

O domingo, 11, começou difícil dentro do Big Brother Brasil 24. No dia da formação de paredão, Davi, acordou cedo e caiu no choro na sala da casa mais vigiada do Brasil e ameaçou apertar o botão de desistência.

O brother, que está Na Mira do Líder, foi ao Quarto Magia chamar Isabelle, que perguntou se ele estava bem. "Estou pensando em apertar o botão e meter o pé", contou.

"Não, não, você não vai fazer isso! Apertar o botão não. Está doido? Por quê?", questionou cunhã. "Você chegou até aqui, você não vai fazer isso, jamais. Não existe essa possibilidade", aconselhou a sister.

Antes de deixar o quarto, o motorista de aplicativo disse que queria conversar. O brother foi para a sala, ficou encarando o botão de desistência do BBB e caiu no choro.