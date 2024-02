BBB 24: Davi está doente? Brothers suspeitam de dengue

Será que Davi está doente no BBB 24? O brother recebeu atendimento médico após se sentir mal ao longo do dia

A saúde do brother Davi é alvo de preocupação na casa do BBB 24, da Globo, e também entre os fãs do rapaz. Ele está com alguns sintomas nos últimos tempos e passando mal na casa. Tanto que ele pediu atendimento médico no confessionário para a produção e segue cabisbaixo.

Davi contou que teve diarreia e estava sem fome ao longo do dia. Ele só quis ficar deitado para descansar e contou que não está com febre. “Não estou com febre, não. Eles viram tudo lá. Tá estranho, né? A médica falou para eu beber bastante água”, disse ele em uma conversa com Isabelle.

Porém, o caso dele levantou suspeita de que ele possa estar com dengue. Isso porque o Brasil está vivendo uma onda de vários casos em diferentes cidades por causa da proliferação do mosquito aedes aegypti e das chuvas neste verão. Inclusive, a possibilidade de Davi estar com dengue virou assunto dentro do Big Brother e também entre os telespectadores nas redes sociais.

Por enquanto, a Globo não se pronunciou sobre a possibilidade do brother Davi estar doente.

Davi passou por uma consulta e está sem febre. Nela ele também recebeu orientações para continuar de repouso e para fazer uso de medicação disponibilizada pela produção do programa. Davi está recebendo ajuda de Isabelle e no momento foi se deitar.



(📸Vídeo/Reprodução: TV Globo)

Tadeu Schmidt fez alerta sobre dengue na noite de sexta-feira, 9

O apresentador Tadeu Schmidt pegou os telespectadores de surpresa ao levar uma informação externa para os participantes do BBB 24, da Globo. Na noite de sexta-feira, 9, durante a edição ao vivo, ele falou para os brothers que os casos de dengue estão aumentando no Brasil.

Em uma declaração de alerta, ele falou sobre a doença que atinge a população e pediu que os participantes usem repelente no dia a dia. "Tenho um recado bem importante. Importante para a casa e para todo o Brasil. Os casos de dengue aumentaram muito no Brasil, e temos que levar isso muito a sério. De que forma? Fazendo o que está ao nosso alcance para combater o mosquito transmissor da dengue, o desgraçado do Aedes Aegypt", disse ele.

E completou: "Aqui nos estúdios Globo, diariamente, a equipe do Big Brother está empenhada em fazer tudo o que for possível para manter vocês protegidos. Mas também a gente precisa da conscientização de vocês aí dentro. Então, na despensa tem repelente. Sempre que for possível, lembrem de passar nas áreas expostas do corpo e chamem a atenção para isso".

Vale lembrar que, no Big Brother Brasil, os participantes não costumam saber o que está acontecendo do lado de fora do confinamento. Isso só aconteceu em momentos raros, como quando a pandemia de Covid-19 começou.