BBB 24: Mãe de Davi rebate declaração de Luiza Brunet sobre injúria contra Yasmin

Após Luiza Brunet compartilhar declaração sobre o episódio envolvendo Davi e Yasmin no BBB 24, a mãe do brother se pronunciou sobre o assunto

Sem acesso a informações externas no BBB 24, da Globo, Davi e Yasmin Brunet nem imaginam como o conflito entre eles está repercutindo fora do reality show. Na manhã desta segunda-feira, 04, Elisangela Brito, mãe do brother, usou as redes sociais para falar sobre os últimos acontecimentos do programa.

Tudo começou após Luiza Brunet, mãe de Yasmin, compartilhar uma publicação acusando Davi de injúria contra a modelo. Durante a formação do 11º paredão, realizado na noite de domingo, 03, o motorista de aplicativo chamou a adversária de "jogadora inútil" ao puxá-la para a berlinda.

A mãe de Davi, no entanto, rebateu a acusação de Luiza contra o jovem. Através de seus stories no Instagram, ela resgatou episódios onde Yasmin Brunet também se referia ao brother usando termo pejorativo.

"Falar que o Davi é es***** pode, né?", iniciou Elisangela Brito, compartilhando o significado da expressão utilizada pela sister. Em seguida, ela continuou: "Parece que na edição do Código Penal Brasileiro que a Luiza 'pesquisou', a tipificação do crime de injúria depende de quem profere os xingamentos".

Vale lembrar que, na manhã desta segunda-feira, 04, Davi explicou o motivo de ter chamado Yasmin de "jogadora inútil" durante a edição ao vivo. Em conversa com Alane, o motorista de aplicativo afirmou estar cansado do comportamento da loira dentro do confinamento.

"Tá achando que veio aqui tirar férias. Não faz nada, não lava. Ela come a rapadura lá em cima da mesa e deixa para quem tirar? Ficar pegando as panelas sujas? Larga dentro da pia ou ali em cima do fogão para quem lavar? Acha que ela tem empregado aqui, veio para cá para tirar férias", ele disparou indignado, enquanto os colegas ficaram apenas ouvindo.

Yasmin reage ao ser chamada de ‘inútil’ por Davi

Durante a formação do paredão no último domingo, 03, no Big Brother Brasil 24, Yasmin Brunet foi puxada pelo contragolpe de Davi e quase foi parar na berlinda. O motorista justificou sua indicação afirmando que a modelo era uma 'jogadora inútil'. Embora tenha escapado no bate e volta, a loira levou a declaração para o coração e detonou o brother com seus aliados.

Logo após a dinâmica, Yasmin desabafou com Leidy Elin e contou qual foi sua reação ao receber o título de 'inútil' de Davi. Além disso, a modelo apontou que o motorista de aplicativo está jogando sujo desde a expulsão de Wanessa Camargo: "Jogador fraco pra c*ralho. Homem fraco faz isso", a loira disparou sem rodeios.

"Não tem argumento, então tem que usar a falta de respeito. Não vou ser subterrânea e entrar no joguinho dele. Depois do que ele fez com a Wanessa, ainda vem e faz isso? Ele é desumano esse menino. Tóxico pra c*ralho!", Yasmin xingou, mas revelou que não pretende tomar nenhuma providência sobre o insulto. Confira!