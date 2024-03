BBB 24: Davi revela por que chamou Yasmin de 'inútil’: “Acha que tem empregado”

‘Chamei de inútil e chamo de novo’: Davi se revolta e desce a lenha no comportamento de Yasmin Brunet durante estadia no BBB 24

A formação do paredão no Big Brother Brasil 24 continua dando o que falar nesta segunda-feira, 4. Davi balançou o confinamento ao puxar Yasmin Brunet para a berlinda com um contragolpe. Na ocasião, ele afirmou que a modelo era uma ‘jogadora inútil.’ Agora, ele revelou o porquê desse comentário e não poupou críticas à postura da loira no reality show da Globo.

Em uma conversa com uma de suas aliadas, Alane, que também está emparedada, o baiano disse que estava cansado do comportamento da modelo no programa global. Davi confirmou que a chamou de inútil e que a chamaria de novo, já que Yasmin não ajuda nas tarefas domésticas da casa ou se posiciona quando necessário.

“Tá achando que veio aqui tirar férias. Não faz nada, não lava. Ela come a rapadura lá em cima da mesa e deixa para quem tirar? Ficar pegando as panelas sujas? Larga dentro da pia ou ali em cima do fogão para quem lavar? Acha que ela tem empregado aqui, veio para cá para tirar férias”, ele disparou indignado, enquanto os colegas ficaram apenas ouvindo.

“Por isso eu chamei ela de inútil e chamo de novo. Só sabe ficar se maquiando e botando as roupinhas dela para ficar subindo e descendo”, Davi se revoltou e perdeu a paciência ao comentar sobre as atitudes da modelo no confinamento. Vale lembrar que apesar da indicação do motorista, a loira conseguiu se salvar do paredão na prova de bate e volta.

Davi falando sobre Yasmin: "Só sabe ficar se maquiando e botando a roupinha dela. Acha que tem empregado aqui?" #BBB24

— Central Reality #BBB24 (@centralreality) March 4, 2024

Logo após a dinâmica, Yasmin também desabafou com Leidy Elin e contou qual foi sua reação ao receber o título de ‘inútil' de Davi. Além disso, a modelo apontou que o motorista de aplicativo está jogando sujo desde a expulsão de Wanessa Camargo: “Jogador fraco pra c*ralho. Homem fraco faz isso”, ela disparou sem rodeios.

“Não tem argumento, então tem que usar a falta de respeito. Não vou ser subterrânea e entrar no joguinho dele. Depois do que ele fez com a Wanessa, ainda vem e faz isso? Ele é desumano esse menino. Tóxico pra c*ralho!", Yasmin xingou, mas revelou que não pretende tomar nenhuma providência sobre o insulto.

Luiza Brunet pretende processar Davi:

A fala de Davi durante a formação de paredão neste domingo, 03, ao puxar Yasmin Brunet para a berlinda está dando o que falar fora do confinamento também. A mãe da loira, Luiza Brunet, inclusive não gostou nem um pouco de ver o motorista de aplicativo justificando seu voto na modelo por ser uma "jogadora inútil" e revelou que deve processar o baiano; entenda detalhes.