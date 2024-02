BBB 24: Lucas Henrique revela quem vetaria da Prova do Líder

O brother terá direito a vetar um participante da Prova do Líder, mas sugeriu alguns nomes

Lucas Henrique está pensativo quanto ao veto da Prova do Líder, que acontece na noite de hoje no Big Brother Brasil 24. O brother ainda não sabe, mas precisará tirar uma pessoa da disputa da prova pela liderança da semana.

Em conversa com Leidy Elin no Quarto Fada, os dois especulam quantos participantes ele deverá retirar da prova e o professor de educação física revela suas opções: Davi e Fernanda.

"A Fernanda é de lua, ela fala com você quando ela quer. Gente, ela é muito de lua", comenta a trancista. "Ela é muito de lua. To pensando, se tiver que vetar um...Nós somos quantos? 17, né?", fala o carioca.

"Pode ser possível que você tenha que vetar uma pessoa", analisa a sister. "Ou dois, se a Giovanna tiver impedida", especula citando Giovanna que segue com o pé lesionado.

"Não vai vetar o Davi não?", pergunta Leidy, que afirma que o baiano coloraria Lucas direto no paredão. "Ele me bota direto. Quem mais me bota direto?", pergunta o brother. A operadora de caixa cita Isabelle e ele completa: "Isabelle me bota direto, mas eu não sei se eu quero vetar ela não".

"Davi, Isabelle, Fernanda, será?", indaga a trancista. "Fernanda. Acho que Davi e Fernanda", diz o brother, que pouco depois chega a dois nomes: "Acho que Davi e Fernanda eu vetaria. Depende muito da prova também".