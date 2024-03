BBB 24: Lucas Henrique faz convite ao namorado de Pitel e sister reage

Em meio aos flertes com Giovanna Pitel dentro do BBB 24, Lucas Henrique fez um convite ao namorado da sister, que dispara: "Para de graça"

Na tarde desta terça-feira, 5, Lucas Henrique, o Buda, fez um convite ao namorado de Pitel para quando ele sair do BBB 24. O brother propôs que Wesley, cônjuge da sister, vá com ele a uma partida de futebol após sua passagem na casa mais vigiada do Brasil.

Em conversa na área externa da casa, a assistente social compartilhou que o parceiro prefere ficar em casa. "O negócio dele é estar em casa. Ou é em casa ou trabalhando", afirmou Pitel. "Ele é caseiro", completou Michel.

Em seguida, ela contou sobre a paixão dele por esporte. "Ele é das coisinhas dele e do esporte", disse ela. "Do CSA", alegou o carioca. "CRB", corrigiu a sister.

Buda, então, aproveitou para fazer um convite ao namorado da participante. "Wesley, vamos em um jogo do CSA aí", disse o professor de Educação Física. "Para de graça", respondeu Pitel.

Lucas manda recado para ex-esposa após flertes com Pitel

Em meio aos flertes com Giovanna Pitel dentro da casa do Big Brother Brasil 24, Lucas Henrique voltou a desabafar sobre a saudade de sua ex-esposa, Camila Moura, nesta terça-feira, 5. Sem saber que ela colocou um ponto final no casamento, o professor de educação física comentou que a distância está sendo ‘muito difícil’ ultimamente.

Durante a gravação do Raio-X, Lucas, que também é conhecido como Buda dentro do programa, aproveitou para mandar um recado para esposa e demais familiares: "Ontem foi um dia muito difícil para mim, porque a saudade apertou muito forte”, ele revelou sem mencionar sua situação com a assistente social dentro do confinamento.

No entanto, o professor explicou que estava tentando transformar a dificuldade em uma motivação dentro do reality show: “Saudade da minha família, das pessoas que eu amo aí fora, da minha esposa, da minha casa e tal. A gente tenta transformar tudo isso em força, aqui, para a gente continuar lutando pela nossa sobrevivência, pelos nossos sonhos, nossos objetivos”, disse.

Por fim, o capoeirista profissional revelou suas estratégias dentro do jogo: "A estratégia essa semana é continuar jogando e ficar firme no jogo, estou tentando me aproximar um pouco, ali, do Gnomo e do Puxadinho para sair da opção de voto deles", disse Lucas, que é o Líder da Semana e indicou Michel para o Paredão desta terça-feira, 5.