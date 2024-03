BBB 24: Lucas Henrique diz que não estava errado ao falar mal sobre sister

'Ela é realmente mal educada', Lucas Henrique falou da participante após Fernanda lembrar comentários da moradora da casa mais vigiada do Brasil

No Quarto Gnomo do BBB 24, nesta quinta-feira, 21, Fernanda lembra de uma atitude e um discurso de uma das outras participantes do reality. Então, Lucas Henrique diz para a confeiteira que não estava errado sobre a participante e que ela é mal educada.

"É um desespero. E aquele primeiro discurso que ela teve com você naquele Paredão lá, que ela foi, reforça tudo isso que ela faz. Quando ela pega para você e fala: 'Vou fazer isso com Belo, sim. Sou fã do Belo, sim. Vou agarrar, enfiar a cara'", diz Fernanda. "Se você olha lá para trás, você fala assim. Eu não estava errado", afirma Lucas Henrique.

Buda continua e diz: "Porque ela é realmente mal educada mesmo". "Sim, só que Rodrigo entendeu tudo diferente naquele dia. Rodrigo falou assim: 'Buda mandou mal de ter falado isso porque mexeu na parte do fã. Fã é histérico, fã faz loucura'. Porque ele é artista e passa pano para os malucos que fazem maluquice", conta Fernanda.

Beatriz revela medo após receber punição

Beatriz desabafou sobre a punição gravíssima que recebeu por derrubar Sabrina Sato em sua visita ao Big Brother Brasil 24. Após a multa severa em estalecas, a vendedora prometeu mudar sua conduta com as celebridades na casa e revelou seu medo de que a apresentadora possa ter odiado a recepção.

Enquanto se arrumava com Alane para curtir mais uma festa, Beatriz abriu o coração sobre o incidente e revelou sua preocupação: “Tô achando que todo artista lá fora deve estar me odiando”, disse a vendedora, que já causou diversas vezes ao se aproximar de outras celebridades durante sua estadia no reality show da Globo.

Alane concordou com a amiga: "Ela pode não ter gostado, mas não ia expressar”, disse a bailarina. Dessa forma, Beatriz afirmou que pretende mudar sua postura com os famosos depois do incidente com a apresentadora: "Eu não vou chegar perto, vou me controlar”, a vendedora prometeu ‘se comportar’.