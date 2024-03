BBB 24: Lucas Henrique afirma para Pitel: ‘Parar de te dar moral'

Lucas Henrique e Pitel estão sozinhos na cozinha da casa para o almoço nesta quarta-feira, 06; os brothers vem flertando desde o início da semana

Lucas Henrique e Pitel conversam na cozinha do BBB 24 nesta quarta-feira, 06. Enquanto a sister prepara a sua comida, o professor de Educação Física almoça e diz para a sister: "Você é uma das pessoas da casa que menos consegue ficar sozinha. Sempre que você tá parada em algum lugar, alguém chega perto de você", analisa Lucas Henrique. A sister ri e o brother continua:

"Tenho que parar de te dar moral...", diz Lucas Henrique. "É só parar... Aí ,se você quer parar ou se você consegue, é uma questão sua. Já sai da minha alçada", rebate Pitel. "Nossa minha parceira...", reage Lucas Henrique.

O professor de Educação Física complementa: "Você fez um combo. De bancar a desapegada, 'só parar', 'não me importo, tô nem aí, f***', com o combo do 'duvido você conseguir'", responde o brother.

Pitel ri e responde: "Quem tá falando isso é você não sou eu". "Só tô fazendo a leitura do que você acabou de me dizer", rebate Lucas Henrique. "Vou falar uma frase que eu acho que veio da sua boca: Sou responsável pelo que eu falo, o que você interpreta aí é seu", responde a alagoana.

"Mas todo mundo tem intenções", responde Lucas Henrique. A sister então fica em silêncio e segue na cozinha com o brother.

Lucas Henrique faz convite ao namorado de Pitel

Na tarde desta terça-feira, 5, Lucas Henrique, o Buda, fez um convite ao namorado de Pitel para quando ele sair do BBB 24. O brother propôs que Wesley, cônjuge da sister, vá com ele a uma partida de futebol após sua passagem na casa mais vigiada do Brasil.

Em conversa na área externa da casa, a assistente social compartilhou que o parceiro prefere ficar em casa. "O negócio dele é estar em casa. Ou é em casa ou trabalhando", afirmou Pitel. "Ele é caseiro", completou Michel.

Em seguida, ela contou sobre a paixão dele por esporte. "Ele é das coisinhas dele e do esporte", disse ela. "Do CSA", alegou o carioca. "CRB", corrigiu a sister.

Buda, então, aproveitou para fazer um convite ao namorado da participante. "Wesley, vamos em um jogo do CSA aí", disse o professor de Educação Física. "Para de graça", respondeu Pitel.