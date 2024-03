BBB 24: Lucas Buda admite preocupação com aviso de Sabrina Sato: 'Medo'

Após a visita de Sabrina Sato aos brothers do BBB 24, Lucas Buda confessou que ficou pensativo com um comentário feito pela apresentadora

Na tarde desta quarta-feira, 20, os brothers do BBB 24 receberam uma visita para lá de especial da apresentadora Sabrina Sato. Ela, que participou da terceira edição do reality show da Globo, retornou à casa mais vigiada do país para gravar o quadro de Marcos Vera e aproveitou o momento para conversar um pouco com os confinados.

Apesar da curta passagem na casa, Sabrina conseguiu bater um papo descontraído com os participantes do programa. Durante a conversa, a namorada do ator Nicolas Prattes chegou a perguntar quais brothers eram casados e Lucas Henrique mostrou a aliança no dedo.

Neste momento, sem dar muitos detalhes, a apresentadora revelou a existência de uma hashtag bastante comentada com o nome de Buda nas redes sociais. Lucas, por sua vez, se mostrou confuso com a 'informação pela metade' dita por Sabrina Sato.

Após a saída da famosa, o brother admitiu certa preocupação com o comentário. "Ela falou que tem uma hashtag do Buda bombando lá fora", disse Bin Laden. "Isso me dá um medo", declarou Lucas Henrique, aos risos.

Vale lembrar que o brother está confinado e, até o momento, não sabe que sua esposa, Camila Moura, optou por colocar um ponto final na relação. A decisão da nova influenciadora, que já conta com mais de 1 milhão de seguidores, ocorreu logo após Lucas Buda flertar com Pitel dentro do reality show.

Ele, inclusive, já se mostrou preocupado anteriormente em relação ao casamento. Isso porque Camila Moura não apareceu no vídeo do Anjo enviado pela família de Buda. Depois do ocorrido, o brother chegou a comentar que gostaria de ser eliminado para entender o que havia acontecido.

Brothers comentam que Sabrina falou que a tag do Buda está bombando aqui fora. Buda “Isso dá um medo gente” pic.twitter.com/XpoJitzPsz — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) March 20, 2024

Sensitivo? Matteus sugere entrada de novo participate

Após Leidy Elin acertar em cheio a nova dinâmica do BBB 24, da Globo, foi a vez de Matteus comentar sobre o mesmo assunto com os aliados de jogo. Isso porque, assim como a sister, o gaúcho também sugeriu a entrada de um novo participante na casa mais vigiada do país.

Em conversa com Davi na academia, o brother disse que o reality show estava precisando de uma 'novidade': "Imagina entra um argentino, um americano, alguém de qualquer canto", comentou Matteus. "Só para perturbar o jogo?", brincou o motorista de aplicativo.

Matteus, então, continuou: "Hoje tem festa, em uma dessas entra…", opinou o brother, interrompendo a própria fala. "Acho que não", observou Davi.

Vale lembrar que o Big Boss confirmou ao público que o BBB 24 receberá um novo morador temporário. De acordo com Boninho, ainda nesta quarta-feira, 20, um ator entrará na casa para confundir os brothers. O objetivo é fazê-los acreditar que se trata de um intercâmbio e que o 'hermano' trocou de lugar com Yasmin Brunet, 12ª eliminada do jogo.