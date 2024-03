BBB 24: Leidy Elin 'prevê' entrada de novo participante no reality: 'Muito parado'

Sensitiva? Em conversa com os aliados, Leidy Elin comentou a possibilidade da produção do BBB 24 colocar um novo participante no confinamento

A sister Leidy Elin nem imagina, mas acertou, sem querer, a próxima dinâmica do BBB 24, da Globo. Durante uma conversa com outros brothers na área externa da casa mais vigiada do país, em tom de brincadeira, a carioca comentou a possibilidade de um novo participante entrar no reality show.

Ao longo do bate-papo com os aliados, Leidy ainda mencionou que a produção do programa poderia mandar algum estrangeiro: "Bem que podia entrar alguém aqui, do México. Da Espanha. Tá muito parado", declarou ela.

Para quem não sabe, o diretor Boninho revelou ao público na tarde de terça-feira, 19, que os jogadores receberão um novo confinado em breve. No entanto, diferente da edição anterior em que aconteceu um intercâmbio com o reality show do México, o novo participante será apenas um ator e fingirá que trocou de lugar com Yasmin Brunet, 12ª eliminada.

"Amanhã começa uma nova trolagem para vocês se divertirem. Vai entrar na casa um 'hermano'. É aquela história da troca de participantes do Big Brother do mundo inteiro, mas, na verdade, esse ‘hermano' não está participando de Big Brother nenhum. E, para piorar mais ainda, a gente para o pessoal da casa que a Yasmin foi para o Big Brother. Isso pode até causar um problema deles achando que ela pode voltar, que era um paredão fake", explicou ele em suas redes sociais.

De acordo com informações do próprio Big Boss, a entrada do 'novo participante' na casa do BBB 24 acontecerá na tarde desta quarta-feira, 20, a partir das 15h.

Leidy Elin revela qual atitude tomará se estiver cancelada

No Quarto Gnomo do Big Brother Brasil 24, Leidy Elin conversou com MC Bin Laden sobre a possibilidade de estar cancelada pelo público do reality show da TV Globo.

A trancista, que recentemente jogou as roupas de Davi na piscina após uma briga, e que discutiu com Beatriz e Alane na manhã desta terça-feira, 19, revelou como vai agir caso realmente seja odiada fora do programa.

"Eu devo estar [cancelada] mesmo, se for do jeito que eu tô pensando, devo estar mesmo. O máximo que eu faço é que eu acabo com minhas redes sociais", confessou ela. "Eu te entendo porque eu tenho muito medo disso aí", respondeu o funkeiro.

Leidy, contudo, ressaltou para o brother que não tem medo do cancelamento. "Eu não tenho medo de ser cancelada. Você eu entendo, porque você é Camarote. Bin, eu não tinha nem mil seguidores, é um algo que eu não mexo, que eu não sou ligada real", explicou.

"O máximo que vai acontecer, vou voltar para a minha vida normal e não ter internet, não ter Instagram. Não quero saber de Instagram. O máximo que vai acontecer vai ser isso. E segue minha vida normal. Então eu não tenho medo de ser cancelada, de ser quem eu sou, eu não tenho", completou. "Eu tenho, mano", respondeu Bin.