BBB 24: Com anúncio de novo brother, relembre intercâmbios fakes no reality

Após o anúncio de Boninho sobre novo participante no BBB 24, relembre outros intercâmbios falsos que já aconteceram na casa mais vigiada do Brasil

Nesta terça-feira, 19, Boninho anunciou que, a princípio, um homem argentino entraria na casa para agitar a dinâmica do BBB 24 ainda esta semana. Mas você sabia que isso já aconteceu em outras edições do reality show? Confira outros intercâmbio fakes que rolaram dentro da casa mais vigiada do Brasil!

No "BBB 13", o argentino Miguel passou alguns dias no programa para movimentar o jogo. Na época, ele fingiu ser participante do "Gran Hermano", reality show da Argentina. O participante, porém, já morava há um tempo no Rio de Janeiro, onde coordenava uma empresa de dublês.

Para o público, o então apresentador Pedro Bial explicou que o visitante era um ator que foi para o confinamento justamente para pregar uma pegadinha nos brothers. Dentro da casa, Miguel acabou se envolvendo com Fani.

No BBB13, o Miguel entrou na casa fingindo ser um participante do Gran Hermano e ficou com a Fani. pic.twitter.com/1MwQkATVtO — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) March 19, 2024

Já no "BBB 16", a brincadeira foi ainda maior: o visitante estrangeiro não era estrangeiro. O ator brasileiro Juliano Laham, até então desconhecido pelo público, entrou no programa fingindo ser ex-participante do "Big Brother Líbano".

Filho de libaneses, Juliano já tinha feito algumas participações em programas de TV na época, mas após o reality, teve a oportunidade de atuar em novelas e outras atrações. No confinamento, ele se envolveu com a sister Munik.

Laham: "Quando o programa acabar vou conversar com a Munik para que ela conheça o Juliano..." ❤ #BBB16pic.twitter.com/8QgLPJqwBb — Portal Munik #BBB24 (@PortalRunik) March 22, 2016

Boninho edita vídeo após repercussão negativa

O diretor Boninho agiu rápido para editar um vídeo sobre uma brincadeira no BBB 24, da Globo. Isso porque o conteúdo teve uma repercussão negativa na web e ele tratou de excluir o trecho polêmico de seu post. Entenda o que aconteceu:

No início da tarde desta terça-feira, 19, Boninho compartilhou um vídeo para anunciar a nova trolagem com os participantes do Big Brother Brasil. Ele contou que um novo participante falso vai entrar na competição para agitar a dinâmica e chegou a dizer que ele teria a missão de seduzir as mulheres da casa para causar ciúme nos homens do confinamento.

No entanto, os internautas não aprovaram essa ideia da sedução e subiram a hashtag 'Sem Participante Falso BBB’ na rede social X, que é o antigo Twitter. Os fãs do programa não gostaram da ideia de ter uma nova pessoa na casa e muito menos que ele entrasse de olho nas mulheres. “Mulheres merecem respeito”, disse um internauta. “Sem cabimento”, escreveu outro.

Então, Boninho apagou o vídeo completo, editou e postou novamente sem a parte em que fala sobre a sedução. "Amanhã começa uma nova trolagem para vocês se divertirem. Vai entrar na casa um ‘hermano’. É aquela história da troca de participantes do Big Brother do mundo inteiro, mas, na verdade, esse ‘hermano' não está participando de Big Brother nenhum. E, para piorar mais ainda, a gente para o pessoal da casa que a Yasmin foi para o Big Brother. Isso pode até causar um problema deles achando que ela pode voltar, que era um paredão fake”, disse ele na nova versão do vídeo.

Na legenda, ele explicou: "A brincadeira é simples! Ele entra na casa às 15:00 dizendo que é um convidado argentino no Big do México. E a sedução uma grande brincadeira, ele precisa ganhar um mínimo de corações no queridômetro e alguns emojis ruins. A gente explica depois…".