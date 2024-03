Ex-mulher de Lucas Buda revela motivo de sua internação

Após ir parar no hospital, a ex-mulher de Lucas Henrique, o Buda, abre o jogo sobre o que aconteceu para ter sido internada

Ex-mulher de Lucas Henrique, o Buda, do BBB 24, Camila Moura foi hospitalizada nesta semana e reapareceu nas redes sociais para revelar o que aconteceu. Ela contou que teve uma infecção e precisou de cuidados médicos, mas já está melhor.

"Estou passando aqui só para dar notícias e dizer que está tudo bem. Fui internada de manhã, cheguei em casa a tardinha. Eu tive uma crise de infecção urinária provocada por desidratação e desnutrição, estou comendo pouco. Acordei de manhã, não consegui urinar e a bexiga foi doendo, doendo e doendo. Graças a Deus, aqui próximo da casa da minha amiga que estou ficando [hospedada] tem um hospital público", disse ela.

E completou: "Não lembro de muita coisa porque eu desmaiei quando cheguei no hospital. Lembro só de flashes, a sensação da cadeira de rodas se mexendo, precisaram colocar fralda em mim. Fiquei um tempão no soro no remédio. Vou ter que tomar antibiótico por alguns dias para resolver. Vim colocar a cara no sol porque sei que ficou todo mundo muito preocupado, então queria agradecer as orações".

Ex-mulher de Lucas rompeu com a família dele

A ex-mulher de Lucas Henrique, o Buda, Camila Moura, ficou decepcionada ao ver o tom das conversas dele com Pitel no BBB 24, da Globo. Tanto que ela anunciou que não quer viver o romance com ele. Agora, a Coluna Play, do Jornal O Globo, informou que ela rompeu com a família do ex-marido.

A publicação contou que Camila saiu dos grupos de torcida de Buda e não responde mais aos amigos e familiares dele. Os amigos do brother contaram que tentaram contato com ela para saber da situação que está acontecendo, mas ela não respondeu ninguém.

O último contato dela com a equipe de Lucas foi para pedir que eles deletassem as fotos do casal e também para solicitar que não se pronunciassem sobre sua decisão de se separar.

Na rede social X, o antigo Twitter, ela fez um desabafo sobre as próximas próximas a Lucas. “Acho muito engraçado a família/amigos do Lucas ‘super entenderem o meu lado’, mas acharem que eu deveria esperar ele sair para ‘resolver’, ou seja, ser chacota para um país todo em silêncio porque o bonito não sabe o que está acontecendo… ah vá, né?”, disse ela.