BBB 24: Sensitivo? Matteus sugere entrada de novo participate: 'Um argentino'

Após afirmar que a casa do BBB 24 precisava de uma 'novidade', o brother Matteus sugeriu a entrada de um novo participante no reality show

Após Leidy Elin acertar em cheio a nova dinâmica do BBB 24, da Globo, foi a vez de Matteus comentar sobre o mesmo assunto com os aliados de jogo. Isso porque, assim como a sister, o gaúcho também sugeriu a entrada de um novo participante na casa mais vigiada do país.

Em conversa com Davi na academia, o brother disse que o reality show estava precisando de uma 'novidade': "Imagina entra um argentino, um americano, alguém de qualquer canto", comentou Matteus. "Só para perturbar o jogo?", brincou o motorista de aplicativo.

Matteus, então, continuou: "Hoje tem festa, em uma dessas entra…", opinou o brother, interrompendo a própria fala. "Acho que não", observou Davi.

Vale lembrar que o Big Boss confirmou ao público que o BBB 24 receberá um novo morador temporário. De acordo com Boninho, ainda nesta quarta-feira, 20, um ator entrará na casa para confundir os brothers. O objetivo é fazê-los acreditar que se trata de um intercâmbio e que o 'hermano' trocou de lugar com Yasmin Brunet, 12ª eliminada do jogo.

Na noite de terça-feira, 19, Leidy Elin comentou com os brothers a possibilidade da produção colocar um estrangeiro na casa: "Bem que podia entrar alguém aqui, do México. Da Espanha. Tá muito parado", declarou ela, na ocasião.

Leidy Elin cai no choro ao recordar embates

A saída de Raquele do BBB 24 mexeu bastante com alguns brothers do reality show da Globo. Visivelmente abalada, a sister Leidy Elin não conseguiu segurar as lágrimas enquanto refletia sobre sua permanência no confinamento e os últimos embates com Davi, seu adversário no jogo.

No início da tarde desta quarta-feira, 20, Lucas Henrique se aproximou da carioca ao perceber que a colega estava sozinha na área externa da casa. O professor de educação física, então, ofereceu um abraço, mas a sister negou.

Após passarem um momento em silêncio, o brother tentou mais uma vez consolá-la: "Eu acho que eu sei o que você está sentindo. Você está sentindo que isso aqui não é mais pra você", comentou Lucas Buda. A trancista, por sua vez, começou a chorar e recebeu apoio do amigo.

Na sequência, Leidy Elin disse ao brother que ela deveria ter sido eliminada no lugar de Raquele. Ao recordar o episódio em que jogou as roupas de Davi na piscina, ela ressaltou que o público pode não ter gostado de sua ação. Confira!