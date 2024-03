Dona Déa compartilha mensagem reflexiva após polêmica com Yasmin Brunet

Dona Déa rompeu o silêncio e compartilhou uma reflexão após conversa com Yasmin viralizar: 'Opinião dos outros não muda minha vida'

Mãe do ator e humorista Paulo Gustavo (1978-2021), Déa Lúcia quebrou o silêncio e se pronunciou pela primeira vez, de forma indireta, a respeito da polêmica envolvendo a participação de Yasmin Brunet no 'Domingão com Huck', da Globo. Através das redes sociais, a comentarista do programa compartilhou uma mensagem reflexiva.

"Aprendi três coisas nessa vida. 1: A opinião dos outros não muda minha vida. 2: Quem fala do outro também fala de mim. 3: Quem fala de mim não paga minhas contas", dizia a publicação repostada por Dona Déa nos stories de seu Instagram.

No último domingo, 17, a mãe de Paulo Gustavo ficou entre os assuntos mais comentados da web após conversar com Yasmin, eliminada do BBB 24, sobre algumas atitudes da modelo dentro da casa com o participante Davi. Na ocasião, Dona Déa entregou para a ex-sister o livro "Macacos", de Clayton Nascimento, mas a cena não foi ao ar.

Ainda em seu Instagram, ela compartilhou uma imagem da obra e a deixou como recomendação de leitura para o público: "Conta como é ser negro em um país como o Brasil. A população negra já foi tratada como propriedade e, mesmo com a abolição em 1888, ela continua sofrendo violências físicas e psicológicas. Não podemos mais permitir que este terror continue. Comprem este livro e vamos juntos combater o racismo. Com amor, Déa Lúcia", declarou.

Saiba sobre o que fala 'Macacos':

Dona Déa ficou entre os assuntos mais comentados da web após a exibição do Domingão com Huck, na Globo. Na ocasião, ela entregou um livro sobre racismo para Yasmin Brunet, última eliminada do BBB 24.

Apesar do momento não ter ido ao ar na emissora, ela compartilhou nas redes sociais uma imagem da obra "Macacos", escrita por Clayton Nascimento, como indicação de leitura ao público. O livro é composto por um monólogo de nove capítulos e um ato, onde narra episódios de racismo no Brasil em cada um deles.

No capítulo sete, por exemplo, "Macacos" (Cobogó) explica a história do país sob o ponto de vista dos negros. Sucesso no ranking de vendas, o livro virou peça de teatro e lotou diversas salas em 2023. Grandes nomes como Marieta Severo, Renata Sorrah, Camila Pitanga e Zezé Polessa teceram elogios ao espetáculo.

A obra, junto com o livro "Não vão nos matar agora", de Jota Mombaça (Cobogó), também chegou a virar questão no vestibular da FUVEST no tema sobre normalidade, legalidade social do regime de justiça no Brasil e a prática de formação para atuação.

Durante a participação de Yasmin Brunet no Domingão, Dona Déa deu sua opinião sobre a trajetória da modelo na casa mais vigiada do país: "Não precisa ter medo de mim. Quando o Rodriguinho esteve aqui eu te defendi, mas hoje não vou te defender. Você fez tudo errado com o Davi", declarou.