Foi cortada? Dona Déa posta livro sobre racismo após 'Domingão': 'Terror'

Após gravação com Yasmin ir ao ar no 'Domingão', Dona Déa posta livro sobre racismo em sua rede social; senhora teria dado exemplar para a modelo

Nos últimos dias, quando houve a gravação do Domingão Com o Huck com Yasmin Brunet como convidada, o jornalista Leo Dias noticiou que Dona Déa Lúcia teria dado um livro sobre racismo para a modelo, eliminada com mais de 80% dos votos do público do BBB 24.

Além disso, o colunista comentou que o momento teria sido tenso e que a mãe de Paulo Gustavo (1978-2021) não teria "passado pano" para a loira. Contudo, o suposto momento de entrega e outros que o público esperava não foram ao ar. Mesmo assim, a senhora postou o livro em sua rede social logo após o programa passar na TV.

"Gostaria de indicar o livro “Macacos” do artista Clayton Nascimento que conta como é ser negro em um país como o Brasil. A população negra já foi tratada como propriedade e, mesmo com a abolição em 1888, ela continua sofrendo violências físicas e psicológicas. Não podemos mais permitir que este terror continue. Comprem este livro e vamos juntos combater o racismo. Com amor, Déa Lúcia", disse a integrante da atração de Luciano Huck.

A apresentadora Sonia Abrão repostou a publicação da mãe do eterno humorista e deu sua opinião. "Taí o livro que DONA DÉA (@dealucia66) deu para YASMIN BRUNET, no DOMINGÃO DO HUCK. Intitulado “MACACOS”, o autor CLAYTON NASCIMENTO, conta como é ser negro no Brasil! Já que esse momento não foi ao ar no programa, ela postou a capa em seu Instagram junto com a mensagem que termina assim: “Comprem esse livro e vamos juntos combater o racismo” Parabéns! Ela não deitou para o corte na edição! DONA DÉA é porreta! Sou só aplausos!", falou a jornalista.

Wanessa Camargo deu entrevista no Fantástico

Ainda neste domingo, 17, a amiga de Yasmin na casa, Wanessa Camargo apareceu no Fantástico após ter sido expulsa do BBB 24. Na conversa com Renata Ceribelli, ela comentou sobre as acusações de que teria sido racista contra Davi e o tapa que deu nele depois de uma festa e que culminou em sua expulsão do reality show.

"Eu estava em uma festa. Bebi um pouco mais da conta. Estava na festa superanimada. Fui brincar na cama e aí, dançando com os braços, eu lembro que a minha mão encostou na cama e deu um esbarro no pé do Davi. E, na hora, eu percebi que fui inconveniente e pedi desculpas a ele. E aí eu fui dormir. Eu acordei com o alarme e ‘Wanessa confessionário’. Eu até falei: ‘Meu Deus, o que eu fiz’. Fui do jeito que eu estava, sem sutiã, com pijamão, sentei no confessionário e recebi a notícia de que eu tinha sido desclassificada por agressão. E fui embora aos prantos”, disse ela. Leia mais aqui.