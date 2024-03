Saiba sobre o que fala 'Macacos', livro dado por Dona Déa para Yasmin Brunet

Eliminada do BBB 24, Yasmin Brunet foi presenteada por Dona Déa com um livro sobre episódios de racismo no Brasil; conheça detalhes da obra

Mãe do ator e humorista Paulo Gustavo (1978-2021), Dona Déa ficou entre os assuntos mais comentados da web após a exibição do Domingão com Huck, na Globo. Na ocasião, ela entregou um livro sobre racismo para Yasmin Brunet, última eliminada do BBB 24.

Apesar do momento não ter ido ao ar na emissora, ela compartilhou nas redes sociais uma imagem da obra "Macacos", escrita por Clayton Nascimento, como indicação de leitura ao público. "Conta como é ser negro em um país como o Brasil. A população negra já foi tratada como propriedade e, mesmo com a abolição em 1888, ela continua sofrendo violências físicas e psicológicas", escreveu Dona Déa em um trecho da legenda.

O livro de Clayton Nascimento é composto por um monólogo de nove capítulos e um ato, onde narra episódios de racismo no Brasil em cada um deles. No capítulo sete, por exemplo, "Macacos" (Cobogó) explica a história do país sob o ponto de vista dos negros.

Sucesso no ranking de vendas, o livro virou peça de teatro e lotou diversas salas em 2023. Grandes nomes como Marieta Severo, Renata Sorrah, Camila Pitanga e Zezé Polessa teceram elogios ao espetáculo.

A obra, junto com o livro "Não vão nos matar agora", de Jota Mombaça (Cobogó), também chegou a virar questão no vestibular da FUVEST no tema sobre normalidade, legalidade social do regime de justiça no Brasil e a prática de formação para atuação.

Durante a participação de Yasmin Brunet no Domingão, Dona Déa deu sua opinião sobre a trajetória da modelo na casa mais vigiada do país: "Não precisa ter medo de mim. Quando o Rodriguinho esteve aqui eu te defendi, mas hoje não vou te defender. Você fez tudo errado com o Davi", declarou.

Wanessa Camargo fala pela primeira vez após desclassificação do BBB 24

A cantora Wanessa Camargo falou sobre sua relação com Davi ao longo do BBB 24, da Globo, em uma entrevista no Fantástico na noite deste domingo, 17. Ela comentou sobre as acusações de que teria sido racista contra o brother e o tapa que deu nele depois de uma festa e que culminou em sua expulsão do reality show.

"Eu estava em uma festa. Bebi um pouco mais da conta. Estava na festa superanimada. Fui brincar na cama e aí, dançando com os braços, eu lembro que a minha mão encostou na cama e deu um esbarro no pé do Davi. E, na hora, eu percebi que fui inconveniente e pedi desculpas a ele. E aí eu fui dormir. Eu acordei com o alarme e 'Wanessa confessionário'. Eu até falei: 'Meu Deus, o que eu fiz'. Fui do jeito que eu estava, sem sutiã, com pijamão, sentei no confessionário e recebi a notícia de que eu tinha sido desclassificada por agressão. E fui embora aos prantos", disse ela.

