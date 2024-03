BBB 24: Leidy Elin cai no choro ao recordar embates: 'Me sentindo oprimida'

Durante um desabafo sincero, Leidy Elin não segurou as lágrimas ao refletir sobre sua relação com alguns adversários no BBB 24

A saída de Raquele do BBB 24 mexeu bastante com alguns brothers do reality show da Globo. Visivelmente abalada, a sister Leidy Elin não conseguiu segurar as lágrimas enquanto refletia sobre sua permanência no confinamento e os últimos embates com Davi, seu adversário no jogo.

No início da tarde desta quarta-feira, 20, Lucas Henrique se aproximou da carioca ao perceber que a colega estava sozinha na área externa da casa. O professor de educação física, então, ofereceu um abraço, mas a sister negou.

Após passarem um momento em silêncio, o brother tentou mais uma vez consolá-la: "Eu acho que eu sei o que você está sentindo. Você está sentindo que isso aqui não é mais pra você", comentou Lucas Buda. A trancista, por sua vez, começou a chorar e recebeu apoio do amigo.

Na sequência, Leidy Elin disse ao brother que ela deveria ter sido eliminada no lugar de Raquele. Ao recordar o episódio em que jogou as roupas de Davi na piscina, ela ressaltou que o público pode não ter gostado de sua ação.

"Só não aperto o botão porque eu preciso de dinheiro, se não já teria apertado esse botão há muito tempo. Eu preciso do dinheiro que eu ganhei, só isso, pra ajudar a minha mãe. Mais nada", desabafou a sister. E completou: "Não vou ficar aqui batendo palma pra palhaço, não vou ficar fazendo parte de um circo. Ontem, aquilo de manhã, já vi que foi um circo", disse ela, se referindo ao bate-boca protagonizado com Alane.

Em seguida, Leidy Elin continuou desabafando: "Se eu não falar nada com a pessoa, a pessoa vem igual uma maluca, tô cansada disso. Cansei. Toda hora quer ficar fazendo VT pra câmera, toda hora. Cansei disso já Eu não posso falar nada. Eu tô oprimida de falar aqui dentro, tô me sentindo oprimida aqui", concluiu a carioca, ainda chorando.

Leidy Elin 'prevê' entrada de novo participante no reality

A sister Leidy Elin nem imagina, mas acertou, sem querer, a próxima dinâmica do BBB 24, da Globo. Durante uma conversa com outros brothers na área externa da casa mais vigiada do país, em tom de brincadeira, a carioca comentou a possibilidade de um novo participante entrar no reality show.

Ao longo do bate-papo com os aliados, Leidy ainda mencionou que a produção do programa poderia mandar algum estrangeiro: "Bem que podia entrar alguém aqui, do México. Da Espanha. Tá muito parado", declarou ela.

Para quem não sabe, o diretor Boninho revelou ao público na tarde de terça-feira, 19, que os jogadores receberão um novo confinado em breve. No entanto, diferente da edição anterior em que aconteceu um intercâmbio com o reality show do México, o novo participante será apenas um ator e fingirá que trocou de lugar com Yasmin Brunet, 12ª eliminada. Confira!