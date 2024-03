BBB 24: Raquele fala sobre personalidade de Davi no jogo: 'Passava do ponto'

Eliminada do BBB 24 com 87,14% dos votos, a ex-sister Raquele foi sincera e explicou a percepção que tinha de Davi dentro do jogo

O jogo chegou ao fim para a sister Raquele! A doceira foi eliminada do BBB 24, da Globo, na noite de terça-feira, 19, com 87,14% dos votos do público e deixou para trás a chance de conquistar o prêmio final da competição. Assim que deixou a casa mais vigiada do país, ela participou do Bate-Papo BBB e falou um pouco sobre sua longa trajetória no reality.

Em conversa com os apresentadores Thaís Fersoza e Ed Gama, Raquele foi sincera e explicou o que pensa sobre Davi. No jogo, eles faziam parte de grupos opostos. "O Davi, ele é uma pessoa muito engraçada, muito gente boa. Mas em algumas situações no jogo ele passava um pouco do ponto", iniciou.

E continuou: "Ele tinha palavras muito fortes na casa, ele falava palavrão, mandava ir não sei para onde... E quando você iria responder à altura dele, você era uma pessoa baixa, você era uma pessoa mal educada. Ele se sente lá na casa aquele alecrim dourado. Ele pode tudo com todo mundo, mas ninguém pode nada com ele", declarou a ex-sister.

Na sequência, Raquele esclareceu que essa era sua visão sobre Davi dentro da casa, mas que irá assisti-lo como telespectadora agora que está fora do programa. "Era essa a visão que eu tenho do Davi, a percepção que eu tenho dele da casa até o ponto que eu saí. Não sei aqui fora, vou descobrir agora", concluiu a eliminada da semana.

Raquele dizendo que Davi fala muitos palavrões, aumenta muito o tom na hora da briga e que é o alecrim dourado da casa no #batepapobbb.

Logo ela que tem a Giovana boca de lixo e Leidy Elin a Barraqueira como bests. O povo não avalia mesmo o q fala, né? Kkkkk #bbb24pic.twitter.com/bH2axMInak — Sei De Mais Nada! (@seidmaisnada) March 20, 2024

Como foi a eliminação de Raquele?

Raquele enfrentou o 13º paredão do BBB 24 ao lado de Alane e Beatriz, que continuam no jogo. Durante o discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt falou sobre as vozes das emparedadas da semana e aproveitou para deixar um recado importante para os brothers a respeito do jogo.

Ele fez questão de destacar novamente os rótulos que os telespectadores dão para os participantes e os aconselhou a pensar na mensagem que querem passar. Além disso, ele disse para tomarem cuidado com o pensamento de 'já perdeu ou já ganhou' entre eles.

"Chegou a hora, quando eu terminar, seremos 11. Mais uma vez, Bia e Alane estão juntas no paredão. Juntas, essa é a palavra para essas meninas. Antes do BBB, poderiam até ter trabalhado juntas se o destino fosse um pouco mais generoso. Será que seriam amigas? Tão amigas quanto se tornaram aí dentro? Têm o mesmo sonho de serem atrizes e passam o dia juntas, ensaiando como enfrentar cada momento. Tão diferentes no estilo e tão parecidas na luta. Para enfrentar as duas, Raquele, Rochele, Reichele. No começou foi difícil acertarem o nome dessa moça. Essa moça que é sinônimo de cara boa. Se alguém olha para essa menina com esse rosto, esse sorriso, essa risada gostosa e não simpatiza, tem alguma coisa errada com essa pessoa", disse ele.

E completou: "E aqui temos o enfrentamento de três vozes muito peculiares. A Raquele tem um jeitinho de falar que é muito dela, é uma delícia né? Fala cantando e, quando de fato canta, aí vocês podem imaginar o prazer que é acompanhar uma festa com o microfone da Raquele em destaque, que vozerão que essa mulher tem! Se bem que a extensão vocal que mais chama a atenção nessa casa é da Alane, que vai da voz doce de bonequinha à voz de Sepultura furiosa para atacar ou defender, para se fazer ouvir. E ela se faz ouvir. E tem a Bia, cuja voz precisa ser estudada. Porque ela já é rouca na largada, mas aí ela passa horas fazendo show de talentos, propaganda, com o volume no último, e, quando termina, a voz está igual. É impressionante, é um fenômeno".

"Mas claro que, no BBB, mais importante do que os super-poderes vocais de cada uma, é o conteúdo propagado por essas vozes. Mais ainda, o que as pessoas estão ouvindo. O psicanalista francês Jacques Lacan dizia o seguinte: 'Você pode saber o que disse, mas nunca o que o outro escutou'. Lembra que um dia desses eu falei das gavetas com rótulos? Quem está te assistindo, te colocou em uma gavetinha, te rotulou com alguma classificação, porque foi assim que a pessoa te escutou. E se não era essa a mensagem que você queria passar? Se não é fácil garantir que a imagem chegue aos outros do jeito que você gostaria, o que se pode fazer? A única coisa que está nas suas mãos é ser o mais claro possível, é botar em negrito o que você realmente quer dizer. E isso requer esforço. Para passar a mensagem de campeão do BBB 24, a vida não pode ser confortável aí dentro".

Por fim, ele questionou: "Você sabe como jogou, você sabe como respondeu quando foi chamada, mas quem é você para o público? Você é aquela pessoa que já está satisfeita por ter entrado nessa casa? Ah, valeu a experiência, valeu a visibilidade. Ou você é aquela pessoa que está com a faca nos dentes e vai fazer de tudo para chegar à final? Quem é você? Você acha que já está tudo decidido? Legal ser confiante, mas cuidado com o já ganhou, cuidado com o já perdeu também. Imagina chegar aqui fora e ver que você entendeu tudo errado e por isso estragou as chances que tinha. Você é daqueles jogadores que vão buscar o gol, o gol da vitória até o apito final? Ou você está satisfeito com o empate? Quem é você? Vem descobrir aqui fora, Raquele".