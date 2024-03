BBB 24: Líder, Lucas revela seus alvos para o paredão: "Pulseiras certas"

Lucas revelou para quais brothers dará a pulseira do Na Mira do Líder

Líder da semana, Lucas Henrique já está especulando para quem dará as pulseiras do Na Mira do Líder na noite desta sexta-feira, 01, no Big Brother Brasil 24.

Durante a tarde, o professor de educação física mostrou para Yasmin no Quarto do Líder o que pretende fazer na próxima formação do paredão.

Vendo a Central do Líder, a modelo questiona após ver Pitel, Raquele e Giovanna no campo de 'interrogação'. "É quem não é nem meu aliado, mas também não é meu adversário direto", explicou Buda.

"Paredão você acha que vai ser esse?", pergunta ao ver Davi, Michel e Isabelle no campo 'paredão'. Lucas então revela que essa são as pessoas que dará o alvo: "São as minhas pulseiras certas".

Em seguida, ele diz que caso precise entregar 4 pulseiras, a quarta virá de um dos participantes que estão no campo 'adversários': Alane, Fernanda, Beatriz e Matteus.