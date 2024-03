BBB 24: Leidy Elin se revolta ao descobrir plano de brother: "Joguinho sujo"

"Ele vai se estrepar comigo...", disse Leidy Elin após descobrir que um brother pretende 'atacá-la' no Sincerão do BBB 24

Leidy Elin escutou uma conversa de Davi com Isabelle e ficou bastante revolta. A trancista descobriu que o motorista de aplicativo, que também está no paredão do BBB 24, pretende falar sobre ela durante do Sincerão desta segunda-feira, 25.

No papo com a aliada, o baino contou que a operadora de caixa será o seu principal alvo durante a dinâmica do reality show. "Se tiver só uma pessoa para falar, minha prioridade é a Leidy. Vou ser sincero e óbvio no que eu vou falar. Vou dizer que sou humilde o suficiente para perdoar ela, mesmo que ela não tenha vindo até mim para pedir desculpas", afirmou ele.

E acrescentou: "Só que cada atitude que a gente toma aqui tem consequências, e a consequência dela vai chegar, e está nas mãos do Brasil. Eu vou tomar uma atitude que ninguém ia tomar, mas eu vou falar, hoje eu vou falar. Hoje a palavra do Sincerão vai ser 'humildade', eu vou ser humilde."

Leidy e Giovanna ouviram um pedaço da conversa por trás da porta, depois, as duas foram para o Quarto do Líder e ativaram o card para escutar o restante da conversa. Dav seguiu falando sobre a sister. "Acabou. Ela está no paredão, estamos eu e ela. Eu vou com a humildade, ela vai com o quê? Ainda vou dar um abraço nela. Se ela falar: 'Eu não quero abraço'. Eu vou falar: 'Desculpa, mas eu vim te dar um abraço. Eu estou vindo com humildade'. Aí eu quero ver para onde vai o orgulho dela, ela vai mostrar quem ela é", falou o brother.

Após o fim da transmissão, a trancista se mostrou revoltada com o baino, mas ressaltou que não vai dar espaço para ele atacá-la na dinâmica. "O que eu falei com ele? 'Aprende a ter humildade, porque sua autoconfiança está te tornando prepotente aqui dentro'. Eu nem quero muito pontuar ele, quero pontuar a Alane, que ela vem me pontuando em dois Sincerões", confessou.

"Ele vai se estrepar comigo. Ele vai achar que vou gritar. Hoje eu vou falar: 'Vou usar toda educação que a Carla [minha mãe] me deu. 'Você continua aqui nesse joguinho sujo, já mostrei que sei jogar igual a você, mas vou manter aqui. Abaixa sua bolinha porque sua autoconfiança de 'já ganhei' está se tornando prepotência'", completou ela.

Leidy Elin aponta mudança no comportamento de sister

