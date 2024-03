BBB 24: Leidy Elin aponta mudança no comportamento de sister: "Outra pessoa"

Leidy Elin analisou uma sister do BBB 24, e afirmou que ela muda de comportamento quando está perto de seus aliados no jogo

Nesta segunda-feira, 25, durante uma conversa com Giovanna na academia do BBB 24, Leidy Elin analisou a mudança de comportamento de uma sister. Segunda a trancista, Alane age de forma diferente quando está longe de seus aliados, além disso, ela afirmou que a bailarina precisa aprender a admitir quando está errada.

O comentário aconteceu após a sister falar sobre o entrosamento com a paraense durante o Cine BBB. "Mas é o que falo. Alane com eles ela é de um jeito, começa o jeito debochado, começa o jeito afrontoso. Quando ela está longe deles, ela é outra pessoa", afirmou a trancista. "Sim, já reparei isso", concordou a nutricionista.

Leidy seguiu falando sobre Alane e afirmou que parece que ela tem necessidade de fazer algo para se aparecer. "Parece que tem medo de ser ela. Parece que não ser ela não é o suficiente para ela", falou a sister. "Sim, isso é uma parada dela com ela mesma", ressaltou Giovanna.

"Quem tinha que estar com ranço de mim terrível. Ranço não. Pessoa que não tinha que estar falando era ela, mas só quem não fala comigo é Bia, porque Bia tomou as dores dela e ela mesma não está nem aí. Está entendendo o que quero dizer? Loucura!", acrescentou a trancista. "Eu gosto dela. Não tenho nada contra ela pessoalmente", falou a nutricionista.

Mesmo afirmando que gosta da paraense, Leidy citou um problema que vê na sister. "O único mal dela é que ela tem que aprender a admitir quando está errada, que é isso que vou pontuar nela", disse ela. "Admitir quando está errada, dividir as coisas", concordou a mineira. "Aprender a pedir desculpa e reconhecer", completou a trancista.

Leidy Elin surpreende ao revelar inspiração de seu nome

Mais cedo, Leidy Elin revelou a inspiração por trás de seu nome. Durante uma conversa com Giovanna, Fernanda e Pitel, a trancista contou que seu nome foi inspirado na princesa Diana.

Tudo começou com Pitel perguntando: "Seu nome nasce de onde, Leidy Elin?". "Princesa Lady Diana, Lady Di, as pessoas falam. E aí, ela morreu no ano que eu nasci, meu nome ia ser Nande Elin, nome feio", disse fazendo as sisters rirem. Saiba mais!