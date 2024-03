BBB 24: Leidy Elin surpreende ao revelar inspiração de seu nome: "Princesa"

Leidy Elin divertiu as sisters ao contar a história por trás de seu nome no BBB 24

Leidy Elin revelou a inspiração por trás de seu nome. Durante uma conversa com Giovanna, Fernanda e Pitel, a trancista contou que seu nome foi inspirado na princesa Diana.

Tudo começou com Pitel perguntando: "Seu nome nasce de onde, Leidy Elin?”. “Princesa Lady Diana, Lady Di, as pessoas falam. E aí, ela morreu no ano que eu nasci, meu nome ia ser Nande Elin, nome feio”, disse fazendo as sisters rirem.

"Minha mãe conta essa história direto, ela assim: 'Seu nome ia ser Nande Elin. Só que ela gostava da princesa Lady Di, falava muito Lady Di na época, né? Aí, quando ela faleceu, ela falou: 'Não, vou colocar Leidy", contou a carioca.

Leidy disse que o 'Elin' veio do final do nome de seu irmão. "Ainda bem! Nande Elin não dá!", disparou. "E o seu Lady é com 'e', muito bom", comentou Fernanda. "Do jeito que fala. Você escreve Lady e todo mundo acha que é 'Laide'", acrescentou a operadora de caixa.