BBB 24: Leidy Elin repercute conversa com Beatriz para aliadas

'Tô chocada’, Leidy Elin conta o que conversou com a vendedora nesta terça-feira, 19, para Raquele e Giovanna no Quarto Fada

Leidy Elin conta para Raquele e Giovanna o que conversou com Beatriz na área externa da casa do BBB 24. Após a discussão das duas na manhã desta terça-feira, 19, a trancista diz estar "chocada".

"Gente, eu tô chocada com a Bia... ia ser um cenariozão, no meu ponto de vista. Eu ali batendo o pé, "não voto na bia" e ela perguntando para a Cunhã [Isabelle]: 'Será que se eu votar em Leidy vai parecer falso?'", diz Leidy Elin.

"Vai..." responde Giovanna. "Nossa... ai, era para eu ter ido", diz Leidy. A trancista relembra que Beatriz supôs que ela tinha medo de ir ao Paredão e diz: "Eu nunca tive medo de ir para o Paredão".

"Aí foi o que o Buda falou agora... ela falou para ter consciência... só que eu vou f*** ela", diz Leidy Elin. "Ah, para não ficar falsa lá fora?", pergunta Raquele. "Para mim já ficou feio quando ela foi perguntar isso para Cunhã [Isabelle]", diz a trancista. "Ela nunca sustenta o que ela quer fazer, ela sempre pergunta se está feio", conclui Raquele.

Leidy Elin diz que não votará em sister após discussão

Na tarde desta terça-feira, 19, Leidy Elin e Beatriz voltaram a falar sobre afastamento delas no BBB 24 após discutirem no Quarto Fada mais cedo. Durante a conversa, a vendedora do Brás ressaltou que o desentendimento entre elas aconteceu por falta de diálogo, e afirmou que vai entender se virar alvo dela. A trancista, contudo, deixou claro que não pretende votar na sister por enquanto.

"Se você votar em mim, eu não vou ficar chateada. Porque junto, a gente não joga mais, isso tá muito claro", disse Bia. "Não joga, mas eu tô falando de mim e do meu sentimento. Não é porque eu não jogo junto, que eu vou deixar de gostar de você de um dia pro outro. Pra mim, não existe isso", rebateu Leidy.