BBB 24: Leidy Elin diz que não votará em sister após discussão: "Não vou mudar"

Leidy Elin conversou com Beatriz após as duas se desentenderam mais cedo no BBB 24, e garantiu que não vai votar na sister por enquanto

Na tarde desta terça-feira, 19, Leidy Elin e Beatriz voltaram a falar sobre afastamento delas no BBB 24 após discutirem no Quarto Fada mais cedo. Durante a conversa, a vendedora do Brás ressaltou que o desentendimento entre elas aconteceu por falta de diálogo, e afirmou que vai entender se virar alvo dela. A trancista, contudo, deixou claro que não pretende votar na sister por enquanto.

"Se você votar em mim, eu não vou ficar chateada. Porque junto, a gente não joga mais, isso tá muito claro", disse Bia. "Não joga, mas eu tô falando de mim e do meu sentimento. Não é porque eu não jogo junto, que eu vou deixar de gostar de você de um dia pro outro. Pra mim, não existe isso", rebateu Leidy.

A paulista afirmou que uma hora elas vão acabar votando uma no outra, e a trancista garantiu que ela não será sua opção de voto tão cedo. "Não, mas votação, pra mim, Leidy Elin, eu tenho meu pódio. Você acha que o quê? Antes de você... Você acha o que, que eu vou votar na Fernanda em primeiro, ao invés de você? Você acha que eu vou votar no Bin [MC Bin Laden] primeiro, ao invés de você? Tudo bem se você iria votar, mas eu não iria. Tô falando de mim", garantiu.

Ela ainda revelou quando pretende votar em Beatriz. "Sabe qual o momento que eu vou votar em você? Lá na última semana. E eu não vou mudar porque você vai votar em mim agora, isso é de você, da Alane. É o sentimento de vocês e a gente não manda no sentimento de ninguém aqui dentro", disse a sister.

"Isso é agora, Leidy. O jogo muda a cada semana", retrucou Beatriz. "É isso que eu penso sobre você, é isso que você pensa sobre mim, foi bom eu saber também. Porque a gente cria expectativa em cima das pessoas, que é pra não ser criada, às vezes. E é isso, boa sorte!", respondeu Leidy. "É isso aí, já foi tudo conversado", completou a vendedora, enquanto as duas se afastam.

Isabelle tenta defender Leidy para Beatriz

Após Beatriz protagonizar uma discussão com Leidy Elin ao lado de Alane, a vendedora do Brás recebeu um conselho de Isabelle. A manauara então tentou defender a trancista para a comerciante, tentando fazer com que elas façam as pazes e fiquem bem. Confira a conversa!