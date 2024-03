BBB 24: Leidy cria teoria de paredão falso de Yasmin após prêmio congelar

Após não ver mudança no valor do prêmio do BBB 24, Leidy cria teoria de que paredão de Yasmin seja falso; trancista explicou seu ponto de vista

Sem saber que Yasmin Brunet foi eliminada do BBB 24 com mais de 80% dos votos, Leidy Elin criou uma teoria de que o paredão da loira possar ser falso. Em conversa com Giovanna, a trancista falou o motivo de acreditar nisso.

A participante, que levou um esporro de Tadeu Schmidt no ao vivo, comentou que percebeu que o prêmio do programa continua no mesmo valor. Ela não levou em consideração que Yasmin girou a roleta e parou no zero.

"Estou achando que Yasmin foi Paredão Falso. Deu zero no Stone", falou Leidy Elin. "Por causa disso?", perguntou Giovanna. "Eu sei que ele fala toda semana, mas acho que fala toda semana para justamente quando acontecer isso, quando for um Paredão falso", opinou a trancista.

Giovanna comentou: "Ela vai surtar". Leidy, então, falou mais sobre sua desconfiança: "Porque a probabilidade de dar zero é difícil. E entre os dois, Buda e Isabelle, nesse Paredão quem seria bom para ir um Paredão falso é ela, porque Yasmin vive explodindo".

Na noite desta terça, Yasmin foi Eliminada no 12º Paredão e girou a roleta. A modelo acabou sorteando o valor zero. Assim, o prêmio continua igual ao da semana passada, em R$ 1,65 milhão.

Após a eliminação da famosa, Leidy Elin entrou em desespero, chorou e até falou sobre deixar o programa. A trancista ainda revelou que já havia tomado uma atenção no confessionário sobre ter jogado as malas de Davi na piscina.

Tadeu Schmidt dá bronca ao vivo após atitude de Leidy

Tadeu Schmidt mandou um recado após a atitude de Leidy Elin após a trancista jogar as roupas de Davi na piscina depois da briga que tiveram na noite da última segunda-feira, 11.

No início do programa ao vivo dessa terça-feira, 12, o apresentador iniciou seu contato com a casa pedindo para não baterem palma para ele. "Sem aplausos, por favor. Desculpe, mas sem aplausos hoje porque é muito bonitinho quando vocês me recebem assim [...], eu não quero que vocês confundam com esse momento que não tem nada de bonitinho", começou. Veja mais como foi aqui.