BBB 24: Isabelle revela que prefere homens mais velhos

Vivendo affair com Matteus no BBB 24, Isabelle confessou que sempre preferiu relacionamentos com homens mais velhos

A sister Isabelle contou um detalhe de sua vida pessoal fora do BBB 24, da Globo. Em uma conversa no último final de semana, ela contou que prefere viver relacionamentos com homens mais velhos.

O assunto surgiu quando Matteus fez um comentário celebrando que ficou com ela dentro do confinamento. “Quem diria que eu ia ficar com essa Cunhã! Logo ela que disse que ficava só com 40 mais”, afirmou ele.

Então, ela respondeu: “Ficava não, ainda fico! Eu gosto de homens de 40, 40 e poucos anos, gosto muito. Mas você é muito maduro, Matteus. Gente boa, suas amigas sempre falam bem de você. Cordial demais”.

Em outro momento, Isabelle fez elogios para Matteus em uma conversa com Alane. “Um amigo, uma pessoa de amizade que me dei bem, gostei, que é legal. Ele é uma pessoa boa, que tem um coração bom, é muito novo. Meu Deus, 27 anos! Nunca vivi nada com alguém assim tão novo. Mas ele é muito maduro, viveu muita coisa”, afirmou.

Isabelle e Matteus trocam beijos na madrugada

O affair de Matteus e Isabelle segue com força total na casa do BBB 24, da Globo. Na madrugada desta segunda-feira, 15, os dois trocaram beijos e carinhos na cama do quarto Fadas após a comemoração de que estão na grande final do reality show ao lado de Davi.

As câmeras flagraram os dois em um momento romântico na cama. Entre beijos, Isabelle fez elogios para o rapaz.

"É fofinho também, protetor, bom filho, bom neto, encantador... Bom amigo, parceiro, tão sereno, dança muito", disse ela.

A grande final do BBB 24 acontece na terça-feira, 16, e vai entregar o prêmio de R$ 2.920.000 para o vencedor. Matteus e Isabelle se juntaram a Davi na final após a eliminação de Alane na noite de domingo, 14.