BBB 24: Finalistas, Matteus e Isabelle trocam beijos no quarto

Após a notícia de que estão na grande final do BBB 24, Matteus e Isabelle comemoram com muitos beijos na cama

O affair de Matteus e Isabelle segue com força total na casa do BBB 24, da Globo. Na madrugada desta segunda-feira, 15, os dois trocaram beijos e carinhos na cama do quarto Fadas após a comemoração de que estão na grande final do reality show ao lado de Davi.

As câmeras flagraram os dois em um momento romântico na cama. Entre beijos, Isabelle fez elogios para o rapaz.

"É fofinho também, protetor, bom filho, bom neto, encantador... Bom amigo, parceiro, tão sereno, dança muito", disse ela.

A grande final do BBB 24 acontece na terça-feira, 16, e vai entregar o prêmio de R$ 2.920.000 para o vencedor. Matteus e Isabelle se juntaram a Davi na final após a eliminação de Alane na noite de domingo, 14.

16) Matteus e Isabelle dormiram juntos pic.twitter.com/R83gVlq7HQ — Tracklist (@tracklist) April 15, 2024

Emoção de Isabelle

Na tarde deste sábado, 13, Isabelle deixou seus aliados preocupados ao ser convocada inesperadamente ao confessionário do Big Brother Brasil 24. Sem pedir ou passar mal, ela recebeu a chamada e passou um longo período na sala isolada. Ao retornar, a manauara revelou que até chorou durante uma conversa emocionante que teve com a produção.

Tudo aconteceu quando a produção chamou a sister ao confessionário, mas não revelou o motivo. Isabelle prontamente foi ao encontro da equipe, mas a demora da professora deixou seus amigos apreensivos: "A Isabelle tá bem?", Matteus questionou Alane. "Pois é, isso que eu tô pensando”, a bailarina também revelou sua preocupação.

Na sequência, o gaúcho pediu mais detalhes: "Do nada?", ele perguntou. A paraense confirmou que estava no quarto, quando recebeu o chamado de forma inesperada. Ela ainda confirmou que a amiga estava bem, mas que também ficou apreensiva: "Bem, normal. Fiquei preocupada. Já tem um tempinho, né? Dormi, acordei e ela ainda está lá", contou.

Matteus tentou tranquilizar a colega de confinamento: "Sim. Mas não deve ser nada demais. Tomara, Deus”, disse. Eles suspeitaram de uma emergência na família de Isabelle, mas logo ela retornou e explicou o que aconteceu. Contrariando as expectativas, a manauara foi chamada para participar de uma dinâmica sobre sua trajetória no reality show.

"Todo mundo vai participar. Acho que não posso falar. Coisa simples. Legal (...) De falar da tua participação aqui dentro e tal. Eu sou tão deslumbrada que até chorar eu chorei”, disse a manauara, que deixou os colegas aliviados. Na sequência, Matteus também recebeu o chamado da produção e os demais participantes devem ir em breve.