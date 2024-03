BBB 24: Isabelle recusa estratégia de Davi: 'Já conhece meu parâmetro'

Davi foi interrompido por Isabelle ao tentar explicar uma estratégia em grupo para a formação do próximo paredão no BBB 24

Analisando os próximos passos do jogo no BBB 24, da Globo, o brother Davi conversou com Isabelle a respeito da formação do novo paredão. Na manhã desta sexta-feira, 15, o motorista de aplicativo tentou sugerir uma estratégia em grupo para colocar um adversário na berlinda, mas foi cortado pela manauara.

O assunto começou com os dois falando sobre o Poder Curinga, arrematado por Raquele. De acordo com Isabelle, o poder poderá permitir que a sister descubra o voto de outro brother durante o paredão. Alane, que também estava presente no quarto Fada, afirmou que os demais brothers já sabem quem vota em quem na casa e, por isso, o privilégio seria em vão.

"Acho que não tá tão óbvio, não. Ainda não", opinou Isabelle. Davi, então, explicou para a amiga a opção de combinar votos em grupo para fugir da zona de risco. "A gente tava conversando ontem. Trocando ideia referente a jogo", iniciou ele.

E continuou: "O que acontece, como o jogo tá dividido, o grupo lá, eles tem seis votos. Só que a gente acredita que, entre eles, não vão ser os seis votos todos numa pessoa. E como o peso de cá, a gente só tem 5 votos, se a dinâmica for primeiro e segundo mais votados, ou talvez a gente ia empatar ou talvez a gente chega até a colocar alguém no paredão".

Davi, no entanto, foi interrompido por Isabelle: "Mas, tipo assim, a gente não pode errar. Um votar...", tentou completar o brother. "Acho que você já conhece os meus parâmetros de voto. Já sabe mais ou menos, né? Enfim. Vamos se trocar, comer alguma coisa e a gente conversa eu e você sozinhos", disparou a sister, finalizando o assunto.

Pai de santo explica 'personalidade forte' de Davi

Através de uma numerologia, o pai de santo Paulo de Oxalá, analisou alguns traços de personalidade do brother Davi, confinado no BBB 24, da Globo. Colunista do jornal Extra, ele explicou o motivo do jovem ser considerado por adversários uma pessoa de "difícil convivência".

Segundo Paulo, o Odú Ọ̀sá, ligado à destemida Yansã e à minuciosa Yemanjá, é o que mais se destacada em sua data de nascimento, 24 de agosto de 2002. "Davi é inteligente, articulado e confiante. Ele corre atrás dos seus sonhos e encara os problemas como desafios a serem vencidos", declarou.

E completou: "Nada passa batido perto dele, pois é muito observador, metódico e com mania de perfeição. Tudo para ele necessita ter lógica e um motivo real, senão o questionamento é certo". O pai de santo, porém, também explicou o lado oposto das qualidades de Davi. Confira!