BBB 24: Isabelle recusa brincadeira: "Podem falar que está de complô"

Após ser convidada a se maquiar com Davi, Alane, Matteus e Bia, cunhã achou melhor recusar o convite

Isabelle se recusou a entrar na brincadeira de Davi, Matteus, Alane e Beatriz. O quarteto resolveu se maquiar como 'coringas' durante a tarde desta sexta-feira, 01, mas cunhã preferiu ficar de fora.

No Quarto Fada, ela foi convidada a se maquiar e recusou. "Não, não vou fazer, não. Não vou fazer porque as pessoas podem falar que está com complô. Eu não sou muito de me importar com a opinião dos outros, mas eu...", explicou.

"Que complô?! É brincadeira!", argumentou Matteus. "Sei lá, estou me sentindo meio...", continuou a amazonense.

"Faz, Isabelle, faz! Para brincar, vai", insistiu o motorista de aplicativo. "O pessoal vai falar: 'ela está se juntando, não sei o que... Aí podem ficar falando", rebateu Isabelle.

"Por mim, que falem! A gente está brincando aqui", falou Alegrete. "Vai deixar de viver por causa do que os outros vão falar, é? Tá no Big Brother, minha amiga", disparou o baiano.

"Estou aqui para viver, brincar, dar risada. Se tiver que ir para o Paredão, vou de qualquer jeito", opinou Matteus.