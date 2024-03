BBB 24: Davi assusta sisters ao se fantasiar com maquiagem e peruca

Ficou horrível? Davi assusta sisters após ter maquiagem feita por Alane; brother se escondeu atrás da porta e pegou elas de surpresa

Nesta sexta-feira, 01, Davi está bem animado e causando na casa com suas brincadeiras. Após atender ao Big Fone e inventar que não podia contar o que teriado "ouvido", o brother resolveu se fantasiar.

Com a ajuda de Alane, o motorista de aplicativo pintou o rosto como se fosse um coringa. Com detalhes em vermelho e preto no rosto, o baiano conseguiu até assustar Beatriz e Isabelle ao se esconder atrás da porta.

Além da pintura, Davi se vestiu de verde e colocou uma peruca. O brother ficou esperando as duas voltarem das compras para surpreendê-las e dar o susto. O momento divertiu os internautas, que também adoraram a atitude dele ao atender o Big Fone.

Para quem não sabe, o telefone tocará algumas vezes e será apenas uma ligação caída. Apenas no final de domingo, 03, que terá o recado de que quem atendeu está emparedado. Por enquanto, ele chocou suas aliadas ao contar apenas para ela que mentiu sobre ter escutado algo.

Veja a fantasia de Davi:

Como será a maratona do Big Fone?

Boninho não está para brincadeira! O diretor do Big Brother Brasil 24 revelou que planejou uma trollagem para agitar os confinados a partir desta sexta-feira, 1º. Isso porque o Big Boss vai ligar para casa seis vezes, mas apenas uma ligação terá uma mensagem. Quem atender o último Big Fone está no Paredão! Saiba quando o telefone vai tocar:

Quem estiver acordado na manhã desta sexta-feira, 1º, vai precisar dar uma corridinha na área externa para atender o telefone às 10h. Essa não será a mensagem desagradável e o brother vai ficar falando sozinho com o Big Fone. Mas as emoções não param por aí! Mais tarde, às 16h, outra ligação promete agitar ainda mais a casa ainda no mudo.

Já no sábado, 2, o telefone tocará novamente duas vezes, porém, em horários mais noturnos, quando a maioria dos confinados costumam estar acordados. A primeira chamada acontecerá às 19h, seguida por outra às 23h30. Mais uma vez, essas ligações fazem parte da trollagem planejada pelo Big Boss e os brothers vão se deparar com o telefone mudo. Entenda a dinâmica completa!