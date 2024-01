BBB 24: Isabelle desabafa após ser confrontada por voto em Lucas: 'Armadilha’

Após formação do paredão no BBB 24, Lucas confronta Isabelle sobre seu voto e a sister aponta possível armadilha do capoeirista

A casa do Big Brother Brasil 24 pegou fogo após a formação do paredão no último domingo, 28. Isabelle, que está emparedada e teve seu voto em Lucas Buda revelado pelo poder de ‘dedo-duro’ do líder, não gostou de ser confrontada pelo brother sobre a votação. A manaura acredita que o capoeirista pode ter feito uma armadilha para prejudicá-la.

Para quem não acompanhou, Isabelle enfrentou uma intensa discussão com MC Bin Laden, desencadeada justamente por seu voto em Lucas. O funkeiro ficou incomodado com a decisão dela de indicar seu amigo para a berlinda, mesmo considerando que o capoeirista se manteve longe do paredão e que como líder, ele indicou a sister para disputar sua vaga na casa.

Após a discussão em público com Bin, Lucas chamou Isabelle para conversar em um dos quartos e confrontou a manauara sobre a votação na casa: “Eu fiquei um pouco decepcionado em relação a isso, porque eu criei uma expectativa que não é recíproca em relação à você. Foi assim que eu entendi essa forma deste voto", disse o capoeirista.

Mas Isabelle não gostou de ser confrontada, já que havia informado previamente que Lucas era uma de suas opções de voto: "Mas eu falei para você que eu poderia votar em você”, disse. Buda negou que soubesse a intenção da sister e a manauara rebateu novamente: “Claro! Eu vou ficar falando que vou votar em ti?”, disparou incomodada com os questionamentos.

Além disso, a sister também apontou que o funkeiro e o capoeirista poderiam ter armado uma discussão em público mais cedo para prejudicá-la: “Eu fiquei: 'acho que o Buda tem direito de ficar chateado', mas ali embaixo eu falei: 'mas por que isso foi usado contra mim?'. Por que o buda deu brecha para o Bin usar contra mim?”, ela pontuou.

“Eu confesso para você que, assim como você ficou chateado, eu te entendo, compadeço, estou aqui super afim de te entender e te ouvir, mas eu também me senti exposta e chateada, porque eu havia conversado com você. Na minha cabeça, pareceu que ele pegou uma oportunidade de um show off pra tentar me expor”, Isabelle apontou.

Por fim, a sister se disse decepcionada: “Parece que foi uma armadilha. Parece que foi uma armadilha criada para mim. Eu sei que você não tem esse intuito porque eu te conheço, mas parece que ele trouxe isso pra 'agora eu vou lascar ela”, Isabelle concluiu. Após a discussão, ela recebeu um abraço de Lucas, que torceu por sua saída do paredão.

Fim do papo. Lucas Buda disse que espera que a Isabelle não saia no paredão #BBB24pic.twitter.com/t6uJEAklau — Central Reality #BBB24 (@centralreality) January 29, 2024

Como foi a formação do paredão?

O sexto paredão do Big Brother Brasil 24 está formado! No último domingo, 28, a casa decidiu que Isabelle, Juninho, Alane e Luigi vão disputar a berlinda, que será a última com voto para ficar. A partir de semana que vem, o público deverá votar para eliminar os brothers; clique aqui e saiba como foi a formação do paredão da semana.