BBB 24: Isabelle deixa coração partido no queridômetro de Davi: "Machucou"

Após briga durante a madrugada no BBB 24, Isabelle deixa coração partido no queridômetro de Davi e explica o motivo; saiba mais!

Após a briga entre Davi e MC Bin Laden na madrugada desta quinta-feira, 1, no BBB 24, o motorista acabou decepcionando sua amiga na casa, Isabelle. A chateação da cunhã, no entanto, veio através do queridômetro do dia, já que a sister deixou um coração partido para seu colega.

Durante a tarde, quando os resultados do queridômetro foram liberados para os participantes, Isabelle e Davi discutiram sobre os emojis que receberam no dia. Na ocasião, a sister questionou o motivo de ter recebido um biscoito e seu amigo admitiu que havia sido ele.

"Você falou que ia me dar uma mala, eu falei: 'tá bom, vou te dar um biscoito'", disse Davi, segurando a risada. "Eu falei que ia te dar uma mala? Quando?", questionou Isabelle, indignada com a afirmação. "Ontem", revelou o brother.

Em seguida, a cunhã revelou o que realmente havia dado para o amigo no queridômetro. "Eu te dei um coração quebrado. Porque você machucou o meu coração", confessou Isabelle, que revelou o motivo de sua escolha. Davi, no entanto, riu da situação e levou tudo na brincadeira.

Confira:

A briga de Davi e MC Bin Laden

A madrugada de festa nesta quinta-feira, 1, do BBB 24 foi bem agitada. Isso porque a casa teve uma discussão quente entre MC Bin Laden e Davi. Os brothers se enfrentaram cara a cara e os participantes precisaram segurá-los para não resultar em uma possível agressão.

Tudo começou após o motorista de aplicativo - que ganhou uma bolsa de estudos no reality ao participar de uma dinâmina com Wanessa Camargo - chamar Lucas Henrique de "calabreso". MC Bin Laden entrou na conversa e a briga então se iniciou.

"Meu voto é único", falou Davi ao dizer que não faz jogo sujo. "Chama Yasmin lá porque você falou para ela que se ela estivesse andando com a gente ia queimar a carreira dela lá fora", relembrou Bin Laden uma fala do brother. "Eu falei", admitiu Davi, que chamou o funkeiro de "manipulador". "Você é manipulador", rebateu o camarote. "Seu moleque, mentiroso", continuou Bin Laden.