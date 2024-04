BBB 24: Irmã de Davi conta reação da família com vitória em Prova Final

Raquel Brito, irmã de Davi, conta qual foi a reação da família do brother com vitória na prova de resistência que garantiu sua vaga na final do BBB 24

Na manhã desta sexta-feira, 12, Davi venceu a Prova Final do BBB 24, garantindo uma vaga na final do reality show da Globo. E sua família teve muito o que comemorar aqui fora! Em entrevista ao Gshow, a irmã do finalista, Raquel Brito, contou qual foi a reação da família do brother com a vitória.

"Foi surpreendente do início ao fim. Para gente, foi tudo! A gente pulou tanto aqui em casa, como se tivesse na Copa do Mundo assistindo um time que tivesse ganhado. É uma emoção que não tem palavras... foge do meu raciocínio. É algo extraordinário", contou Raquel.

Ela ainda falou sobre a alegria e a sensação da conquista também de um carro novinho, que era um dos grandes prêmios da prova de resistência. "A gente nunca teve um carro zero, de sair assim da concessionária para a gente. A gente nunca teve esse privilégio. Acho que o que marca a vida dele é isso. Ele não rodava no aplicativo com o carro dele. Ele rodava com o da namorada dele. Fora que ele ainda pagava a taxa de manutenção do carro. Todo dia ele rodava", disse ela.

Por fim, Raquel ainda falou o que ela acha que Davi irá fazer com seu automóvel. "Ele vai andar, vai viajar, Davi gosta muito de viajar. Então, ele vai viajar muito com o carro. Ele vai fazer, como ele gosta, botar som no fundo", finalizou.

Davi venceu a Prova Final após 10 horas em resistência. O brother ficou até o final, quando Alane desistiu da prova por exaustão. Matteus foi o primeiro a deixar a prova em apenas 2 horas e Isabelle saiu poucas horas depois, tendo durado 7 horas em resistência.

BBB 24: Davi revela estratégia para vencer Prova do Finalista

Após vencer a última prova do BBB 24, Davi revelou sua estratégia para ganhar a disputa, que garantiu sua vaga na final do programa. A conversa se iniciou em momento entre o baiano, Isabelle e Alane.

"Falei pra Isabelle que você estava bem, estava até dançando. Você tava, tipo, firme lá, sabe?", comentou a bailarina, que ficou até a final com Davi, resistindo por mais de 10 horas.

"Era estratégia sua também, que eu sei que tu não é idiota, eu te conheço", continuou ela fazendo o baiano rir do comentário. Em seguida, o brother mostrou os movimentos que fez durante a prova.

"Pois é, eu não tinha força nem pra fingir. Porque eu sabia que era estratégia tua", acrescentou a paraense. "Eu vi que ela estava assim, querendo soltar. Na hora, eu estava vendo a cara dela, ela estava mal", começou a explicar Davi questionando o que a sister estava sentindo. "Frio, enjoo...", respondeu.

"Aí eu olhei pra cara dela, ela tava mal, mesmo. Eu falei assim: 'Eu tenho que me mostrar agora, que eu tenho bem posicionado", confessou ele para Isabelle na frente de Alane.

"Eu sabia que era estratégia sua", pontuou a bailarina. "Eu falei assim: 'Se eu mostrar pra ela que eu também tô na m****, vai dar m****", disse soltando uma risada. A paraense contou que durante a prova o brother perguntou se ela estava bem: "Eu falei: 'Tô ótima'. Estava toda ferrada".

"Aí tu ficou olhando pra minha cara assim. Só que, tipo assim, aqui é jogo, né. E ali era a final de uma prova. Aí eu falei assim não vou ficar conversando com ela aqui, porque se eu conversar com ela aqui ela vai se distrair, vai ficar tudo bem", falou sobre sua estratégia. "Claro. E era a prova mais importante. Super entendo", respondeu Alane.