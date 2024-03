BBB 24: Giovanna se mostra surpresa com ação de sister: 'Nunca esperaria'

Em conversa com MC Bin Laden, Giovanna se mostra incomodada e bastante surpresa com atitude de sister na casa; veja o que foi

No Castigo do Monstro ao lado de MC Bin Laden, Giovanna conversou com o brother que está bastante surpresa com uma sister na casa. O último Camarote restante no jogo então citou Isabelle, dizendo que a dançarina está em quarto lugar no vacilômetro.

A nutricionista, que estava na liderança por duas semanas, então comentou que está estranhando alguns comportamentos da manauara. "A Isa eu não estou entendendo muito bem, o que eu falo com você de negócio de companhia", disse apontando o grupo de Isabelle como uma possível influência.

Giovanna então continuou dando sua opinião sobre a dançarina: "A Isa de um tempo pra cá, ela veio tomando algumas atitudes que eu nunca esperaria dela". O cantor questionou o que seria e ela apontou: "Tipo pular na piscina com os peitos de fora".

MC Bin Laden concordou com ela e falo sobre não esperar isso de Beatriz também. "Não esperaria isso da Bia, nunca. Nunca mesmo, não acho que seria uma coisa da cabeça dela fazer. E da Isa eu jamais esperaria, não que isso fez eu me decepcionar com ela ou que eu vejo ela com outros olhos, mas isso é uma atitude que ela não tomaria, nunca, em nenhuma hipótese", falou Giovanna.

Em outro momento, os dois, que estão no Castigo do Monstro, falaram sobre quem acreditam que será eliminada. Segundo o cantor, Beatriz é quem o público deve tirar por conta de suas atitudes na casa.

Fernanda diz que Davi não se encaixa em grupo

Emparedada ao lado de Beatriz e Giovanna, Fernanda causou com mais uma fala polêmica no BBB 24. Em conversa com Pitel, no Quarto da Líder, a confeiteira deu sua opinião sobre Davi não se encaixar no grupo Fadas.

A justificativa da sister sobre o baiano não ter condições financeiras não caiu muito bem e logo gerou revolta em diversos internautas. “Todos os Fadas, nasceram Fadas! São pessoas que na escola colariam automaticamente. Parece um filme de High School Musical: O Alegrete é o menino do baseball, ou do futebol americano, com a jaqueta que namora a menina famosinha e tem as patricinhas... A única peça que não encaixa ali é o Davi", analisou. Veja mais aqui.