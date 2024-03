BBB 24: MC Bin Laden acredita que Bia será eliminada: 'Atitudes dela'

Com Giovanna e Fernanda no Paredão, MC Bin Laden acredita que Beatriz será eliminada pelo público e aliadas continuarão no jogo

O paredão foi formado no BBB 24 nesta sexta-feira, 29, e Beatriz, colocada pela líder Pitel, enfrenta Fernanda, mais votada pela casa, e Giovanna na berlinda. Ao ver suas aliadas enfrentando a vendedora do Brás, MC Bin Laden opinou que acredita que a comerciante sairá.

Em conversa com a nutricionista, com quem trocou alguns beijos na casa, o último Camarote do reality show explicou porque pensa isso sobre Bia. "O Brasil pesar mesmo as atitudes dela, o próprio pessoal que assiste o programa, falar mano: 'a gente vai tirar, porque passou do ponto, tá se achando superior", analisou.

MC Bin Laden então comentou que enxerga o comportamento de Beatriz como uma pessoa que acredita que já ganhou, por isso, pensa que o público enxergue da mesma maneira e a tire no paredão contra suas aliadas. Veja:

Como foi a formação do Paredão

Beatriz, Fernanda e Giovanna se enfrentam no décimo quarto paredão do Big Brother Brasil 24, formado na noite desta sexta-feira, 29.

Bia foi indicada pela Líder Pitel, que distribuiu a pulseira de alvo para a vendedora e Matteus, mas como o gaúcho venceu a Prova do Anjo que era autoimune, ele automaticamente se livrou da indicação e deixou a alagoana sem opção.

Fernanda foi a mais votada pela casa com 5 votos.

Alane foi a segunda mais votada pela casa, com 4 votos. A bailarina não foi para o paredão, mas tinha o direito de indicar uma pessoa à berlinda e escolheu Giovanna.

Uma das sisters será eliminada no próximo domingo, 31. No mesmo dia, terá uma nova Prova do Líder e uma nova formação de paredão.