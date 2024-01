BBB 24: Giovanna Pitel detona postura de Rodriguinho: "Tome jeito na sua vida"

No quarto do líder, Giovanna Pitel conversou com Rodrguinho e criticou o cantor por ficar sentado durante os shows de alguns artistas

A postura de Rodriguinho durante os shows de alguns artistas nas festas do BBB 24 tem dado o que falar nas redes sociais, mas ao que tudo indica, a "falta de consideração" do cantor também tem chamado a atenção dos colegas de confinamento.

No quarto do líder, Giovanna Pitel falou na cara do pagodeiro que não acha certo ele ficar sentado durante as apresentações dos artistas com quem não tem amizade. "Quando eu gosto, que um amigo meu, ainda vou ali prestigiar", justificou o cantor.

"Você tinha que fazer isso porque se fosse você lá e tivesse todo mundo sentado você não ia gostar. Tome jeito na sua vida", disparou a sister. "O meu dinheiro tá no meu bolso. O dia que eu estiver cantando aí o dinheiro está no bolso", rebateu ele. "Quando chegar lá [fora do BBB] tá devendo tudo, os funcionários foram embora, os contratantes já pediram o dinheiro de volta", ironizou Pitel.

Confira:

rodriguinho: “quando eu gosto que um amigo meu ainda vou ali prestigiar”

pitel: “cê tinha que fazer isso porque se fosse você lá e tivesse todo mundo sentado você não ia gostar, tome jeito na sua vida”



Nesta manhã, Rodriguinho estava no quarto no Quarto do Líder conversando com Juninho e Luigi. O brother estava falando sobre o jogo e disse que já ensaiou o que vai dizer para Alane no Sincerão, o novo jogo da discórdia do BBB 24, que acontece nesta segunda-feira, 22. Rodriguinho indicou a sister direto para a berlinda na formação do último Paredão.

Ele começa: "Outra coisa que eu vou falar: 'eu nunca tive nenhuma discussão com ninguém aqui e, aliás, a única vez que eu tive alguma situação aqui, inclusive, foi com você, Alane. Que a última vez que eu fui Líder, você me pegou aqui, chorando, me perguntando por que que eu não te levei para o VIP. Aquela foi a situação mais embaraçosa que eu tive dentro dessa casa, foi com você", diz o brother. Confira a conversa completa!