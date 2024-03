BBB 24: Fernanda diz que está achando movimentos de Pitel 'esquisitos'

'Coisas que não quero mais falar'; Fernanda desabafou nesta quinta-feira, 21, com MC Bin Laden sobre atitudes da sister e até então aliada

Nesta quinta-feira, 21, durante conversa com MC Bin Laden no Quarto Gnomo do BBB 24, Fernanda e o funkeiro conversam sobre como veem o posicionamento dos brothers e aliados dentro do reality: "Sabe que eu acho uma coisa? Que tem pessoas que ainda não mostraram muito a cara no jogo e vão começar a mostrar mais", começa o funkeiro.

"Também acho, e eu estou começando a ficar marolando umas coisas sobre todo mundo, sobre todo mundo mesmo. Sobre você, só que você a gente sempre conversa, sobre Leidy [Elin], sobre Lucas [Henrique], sobre Pitel", completa a niteroiense.

Logo em seguida, a confeiteira faz uma avaliação da assistente social, com quem tem proximidade no jogo desde o início da edição.

"E eu estou achando muito esquisito alguns movimentos, tipo: a Pitel sempre, sempre, pergunta tudo que eu falo com você. Quer saber tudo que eu falo com você, porque sabe que, de repente, com você não consegue algumas coisas, mas ela quer saber o que a gente está conversando. Mas ela não fala nada para mim do que ela conversa com o Lucas. Quase nada. Por que ela sempre quer saber tudo de todo mundo?", indaga a sister.

Buda então entra no cômodo e os dois disfarçam sobre o assunto da conversa. Assim que o professor de Educação Física deixa o quarto, Fernanda aproveita para completar sua linha de pensamento:

"Eu acho que está iniciando, não acho que seja uma coisa concreta, mas eu acho que está iniciando um interesse dele [Lucas Henrique] de começar a jogar mais com ela. Tipo: deles estarem fazendo coisa em paralelo, trocando resenhas em paralelo, se alinharem em paralelo, eu estou sentindo isso".

"Já faz tempo, o Lucas nunca fala a resenha que ele tem com a Pitel para mim", analisa Bin. "E nem ela para mim", diz a sister. "Eu estou percebendo... A Pitel, a gente sabe que ela gosta de fazer pergunta, mas está diferente, fazer perguntas sobre a vida é uma coisa, ficar querendo saber tudo de jogo, de todo mundo daqui é outra. Tudo chega nela porque ela é cara de pau e fica perguntando, só que a ideia é não falar. Eu já estou vendo que tem coisas que eu não quero mais falar com ela, porque, de repente, ela vai e fala isso com o Lucas e estão fazendo a análise de jogo deles ali e uma hora isso cai”.