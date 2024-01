BBB 24: Fernanda decide cortar laços com Alane após acusação de falsidade

Climão! Após dinâmica do Sincerão no BBB 24, Fernanda e Alane decidiram conversar e esclarecer de vez a relação entre as duas

As sisters Fernanda e Alane decidiram conversar sobre a dinâmica do Sincerão no BBB 24, da Globo, e resolveram esclarecer de vez a relação das duas dentro do jogo. Isso porque, na noite de segunda-feira, 22, a bailarina acusou a carioca de 'falsidade' durante a atividade realizada ao vivo.

Fernanda, então, recordou o início do desentendimento, que aconteceu logo após a segunda formação do paredão, quando votou em Alane. "Eu tentei uma troca com você, gostei do início dessa troca. Me arrependi muito de ter votado em você, não queria ter votado em você, só votei por conta da Pitel. Precisava não queimar meu voto", explicou a sister.

Na sequência, a bailarina reforçou que se não fosse a Central do Líder, jamais saberia que recebeu voto de Fernanda e seguiria como sua aliada de jogo. "Você falou que 'não votaria' em mim. E aí acaba fazendo diferente do que falou. Por isso, falei aquilo no Sincerão", disparou Alane.

Após esclarecerem todos os pontos da situação, as participantes concluíram que continuarão jogando em lados opostos. "Eu respeito a tua estratégia, é diferente da minha, realmente não teria como a gente ter uma troca tendo estratégias tão diferentes assim", justificou Alane.

"Lógico, isso é fato. Só para entender que não precisa mais ter aquela coisa, não quero mais ter nenhuma troca com você", concordou Fernanda. "Também não", encerrou a bailarina.

Fernanda revela item proibido que tentou levar para o reality

A sister Fernanda contou uma curiosidade sobre os bastidores do BBB 24, da Globo, durante uma conversa na madrugada desta terça-feira, 23. A morena contou que teve um item vetado pela produção do reality show durante o pré-confinamento.

Fernanda contou que a produção vetou que ela levasse o seu vibrador, que é um item erótico, para dentro da casa do reality show. Ela contou que colocou o item proibido na mala, mas ele foi barrado na inspeção.

"Não deixaram eu trazer meu vibrador. Eu botei na bolsa! Eu tentei a todo custo!", brincou ela, que fez os amigos darem risada.